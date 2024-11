Μέτσοβο: Χριστουγεννιάτικες διακοπές στο πέτρινο διαμάντι των Ιωαννίνων

Εντυπωσιακές εικόνες από το χιονισμένο Μέτσοβο / βίντεο mega

Αγαπάτε τη φύση, τα παραδοσιακά χωριά, τα χειμερινά σπορ, θέλετε να μείνετε σε γραφικούς ξενώνες με υπέροχη θέα και ψάχνετε τον ιδανικό προορισμό για να περάσετε τα Χριστούγεννα; Αναζήτηση τέλος! Το Μέτσοβο είναι η top επιλογή σας εάν σας αρέσουν όλα τα παραπάνω, αφού συνδυάζει την ασύγκριτη ομορφιά της φύσης της Βόρειας Ελλάδας με το υπέροχο κόκκινο κρασί και το τοπικό καπνιστό τυρί!

Θα λατρέψετε όλες οι εμπειρίες που θα ζήσετε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας στο Μέτσοβο, αφού αποτελεί με διαφορά έναν από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς, ενώ ταυτόγχρονα είναι και το κέντρο του ντόπιου πληθυσμού που έχει δική του γλώσσα, ήθη και έθιμα (Βλάχοι).

Μέτσοβο: Όσα πρέπει να δείτε και να κάνετε

Το χωριό του Μετσόβου αναμφισβήτητα ένας πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερος προορισμός, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο κεφαλοχώρι της χώρας, που συνδυάζει την οινογνωσία, με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Χτισμένο αμφιθεατρικά στις κατάφυτες πλαγιές της Πίνδου σε υψόμετρο 1.200 μ., πάνω από τον μετσοβίτικο ποταμό, το μοναδικής ομορφιάς αυτό χωριό των βλάχων, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς όσων αγαπούν τη φύση και τις αθλητικές δραστηριότητες, λόγω των πεζοπορικών διαδρομών και των δύο μικρών χιονοδρομικών κέντρων του.

Η ευρύτερη περιοχή, άλλωστε, είναι μαγική, και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα γνωστά resorts του εξωτερικού, αφού το Μέτσοβο είναι «φυτεμένο» στον εθνικό Δρυμό της Πίνδου, δίπλα στην συναρπαστική Βάλια Κάλντα.

Μυρωδιά από τζάκι, καθαρός αέρας, γευστικά φαγητά και πολύς κόσμος. Τι αξίζει να κάνεις όταν επισκεφθείς το Μέτσοβο; Κάποιες από τις must see and do προτάσεις, είναι οι παρακάτω:

Περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια του πέτρινου διαμαντιού των Ιωαννίνων , αγοράστε σουβενίρ από την κεντρική πλατεία του χωριού και θαυμάστε τα γραφικά αρχοντικά του.

, αγοράστε σουβενίρ από την κεντρική πλατεία του χωριού και θαυμάστε τα γραφικά αρχοντικά του. Επισκεφτείτε την Πινακοθήκη Αβέρωφ στο κέντρο του Μετσόβου.

στο κέντρο του Μετσόβου. Επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής, στο Αρχοντικό Τοσίτσα.

της περιοχής, στο Αρχοντικό Τοσίτσα. Απολαύστε τον καφέ σας έχοντας ως θέα το βουνό στο Μετσοβόραμα. Το ρόφημα… της αρκούδας θα σας μείνει αξέχαστο.

Το ρόφημα… της αρκούδας θα σας μείνει αξέχαστο. Κάντε το σκι σας στα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου, στις Πολιτσιές και στο Καρακόλι.

Επισκεφτείτε την τεχνητή λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου.

H τεχνητή λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου στο Μέτσοβο / Φωτογραφία eurokinissi

Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της περιοχής αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα. Επίσης, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και το αξιόλογο Μουσείο υδροκίνησης.

της περιοχής αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα. Επίσης, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και το αξιόλογο Τέλος, εάν θέλετε να μάθετε πώς φτιάχνετε το τοπικό κρασί, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τους αμπελώνες της περιοχής. Οι αμπελώνες στο Μέτσοβο και ιδιαίτερα στο Γινιέτς, είναι οι πιο ορεινοί αμπελώνες της Ελλάδας, σε υψόμετρο από 950 ως 1.050 μέτρα, σκαρφαλωμένοι στις πλαγιές της Πίνδου, ένα χαρακτηριστικό που εξηγεί την ξεχωριστή γεύση του κρασιού της περιοχής.

Τip: Λόγω έλλειψης δημοτικού πάρκινκ στο χωριό του Μετσόβου, θα δυσκολευτείτε να παρκάρετε όταν το χωριό έχει πάρα πολλούς επισκέπτες.

Δραστηριότητες

Για εσάς που είστε πιο περιπετειώδεις: Επιλέξτε ανάμεσα από πληθώρα δραστηριοτήτων που θα σας αναζοωγονήσουν και θα δώσουν μια τελείως διαφορετική αίσθηση του τόπου.

Καθημερινές εκδρομές για ράφτινγκ, hot–dog, canyoning, ιππασία, κανόε καγιάκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente), αναρρίχηση, ποδηλασία, ορεινές διαδρομές με αυτοκίνητο 4X4 ή μοτοσiκλέτα και ski βουνού, είναι κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές που προσφέρει η περιοχή.

Πού να μείνετε - τι να φάτε

Όσον αφορά στη διαμονή σας, το Μέτσοβο διαθέτει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακούς ξενώνες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ή κατοικίες για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει περισσότερο με το στιλ των διακοπών σας και φυσικά με το... πορτοφόλι σας.

Όσο για το φαγητό... Και ο πιο απαιτητικός καλοφαγάς θα μείνει απόλυτα ευχαριστημένος, αφού η νόστιμη ηπειρώτικη παραδοσιακή κουζίνα στην οποία κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά, το κρέας και οι πίττες, θα σας καταπλήξει.

Τι θα δοκιμάσετε: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι και κρέατα στη λαδόκολλα, μαγειρευτά, με παραδοσιακές συνταγές, όπως πρασοσέλινο με κεφτέδες και πολλές παραδοσιακές πίτες!

Τέλος, μην παραλείψετε να αγοράσετε τοπικά προϊόντα, όπως παραδοσιακό τυρί μετσοβόνε και μετσοβέλα, γλυκά και μαρμελάδες (κλωστάρια σε πολλές εκδοχές), τσίπουρα, μέλι, χυλοπίτες και πολλά ακόμη.

Πώς να πάτε στο Μέτσοβο

Το Μέτσοβο βρίσκεται σχεδόν πάνω στην Εγνατία Οδό, είναι είκοσι λεπτά περίπου απόσταση από τα Ιωάννινα και 5 ώρες περίπου από την Αθήνα.

Εκτός από το ΙΧ, μπορείτε να πάτε αεροπορικώς στα Ιωάννινα και από εκεί Μέτσοβο με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ, από Αθήνα με ΚΤΕΛ για Τρίκαλα ή Ιωάννινα (και από εκεί Μέτσοβο με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ) και με τρένο Αθήνα-Καλαμπάκα και έπειτα ΚΤΕΛ για Μέτσοβο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο