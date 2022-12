Εμπρηστική επίθεση σε όχημα της Ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε βάρος οχήματος της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Επρόκειτο για το όχημα της Ιταλίδας διπλωμάτη Susanna Schlein. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αστυνομία εντόπισε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό, μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, προσανάμματα και σπίρτα.

Σημειώνεται ότι σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν εξαιτίας της φωτιάς και σε παρακείμενο όχημα. Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχείρησε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδικάζει την εμπρηστική επίθεση. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση εναντίον οχήματος που ανήκει σε μέλος του διπλωματικού προσωπικού της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Απαράδεκτες και καταδικαστέες ενέργειες, όπως η ανωτέρω, δεν πρόκειται να διαταράξουν επ΄ ουδενί τις άριστες σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της εταίρου και συμμάχου Ιταλίας» τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο ιταλικός τύπος μεταδίδει ότι το όχημα ανήκει στην Ιταλίδα διπλωμάτη Susanna Schlein και το υπουργείο εξωτερικών της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει «τη σοβαρή εγκληματική πράξη απέναντι στην Susanna Schlein και την οικογένειά της».

We firmly condemn the vile explosive attack targeting tonight the car and house of 🇮🇹 diplomat Susanna Schlein in #Athens. Full solidarity and support to our colleague and the staff of @ItalyinGreece, as we wait for a thorough police investigation. https://t.co/KJm5GFNECP