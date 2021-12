Παρθένα Κουτμερίδου: «Τρέχω για την αδελφή μου και το μωρό της»

Η Παρθένα Κουτμερίδου δεν άντεξε και κατέληξε από κορωνοϊό - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 1/12

Συντετριμμένη είναι η οικογένειας της Παρθένας Κουτμερίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον κορωνοϊό, λίγο μετά τη γέννηση του μωρού της.

Ο αδελφός της, Θοδωρής, ο οποίος τις τελευταίες μέρες μέσω των social media έκανε έκκληση για αίμα για την 38χρονη, πριν από λίγες μέρες είχε κάνει μια ακόμα συγκινητική ανάρτηση κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Αθήνας, στον οποίο συμμετείχε.

Ο ίδιος πριν από έναν χρόνο είχε νοσήσει από κορωνοϊό, όμως τον νίκησε κι επέστρεψε στην καθημερινότητά του υγιής.

Η Παρθένα Κουτμερίδου με τον σύζυγό της

Έτσι στις 14 Νοεμβρίου έτρεξε στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας και αφιέρωσε το μετάλλιό του στην αγαπημένη του αδελφή, που ήδη έδινε σκληρή μάχη με τον κορωνοϊό.

«Πριν από έναν χρόνο είχα νοσήσει με COVID και πνευμονία. Σήμερα έτρεξα τον αυθεντικό μαραθώνιο στην Αθήνα. Σχεδίαζα να τρέξω για την αείμνηστη μητέρα μου, Ελπίδα, η οποία πολέμησε με αξιοπρέπεια τον καρκίνο του μαστού και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ζει με τους αγγέλους από το 2013», έγραψε στο Twitter ο Θοδωρής Κουτμερίδης και συνέχισε:

A year ago I was down with COVID and pneumonia, today I ran the authentic marathon in Athens. I was planning to run for my late mother, Elpida, who has fought breast cancer with dignity and passed away at the age of 51. She lives with angels since 2013. 1/3 pic.twitter.com/1m9AyNOGHI