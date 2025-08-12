Παπαδημητρίου: Βουτιές στην πισίνα με τιρκουάζ μπικίνι και στιλάτο καπέλο

Η ηθοποιός ξέρει πώς να κάνει κάθε μέρα να μοιάζει με Κυριακή

12.08.25 , 11:42 Παπαδημητρίου: Βουτιές στην πισίνα με τιρκουάζ μπικίνι και στιλάτο καπέλο
Επιμέλεια STAR.GR
Αυτοκινητο
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τον Γιώργο Γεροντιδάκη σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό στη Μυτιλήνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει τις βουτιές της με στιλάτα μαγιό, που αναδεικνύουν το γούστο και την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Η γνωστή ηθοποιός βούτηξε στα νερά της πισίνας, φορώντας τιρκουάζ μπικίνι κι ένα εντυπωσιακό καπέλο με κόκκινες, λευκές και μπλε ρίγες, μετατρέποντας μια απλή Δευτέρα σε Κυριακή, όπως γράφει στη λεζάντα. «Δευτέρα καλοκαιριού ,σαν Κυριακή 💦», σχολίασε χαρακτηριστικά. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ποζάρει με μαγιό στα βράχια κι εντυπωσιάζει!

 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Βουτιές στην πισίνα με τιρκουάζ μαγιό κι εντυπωσιακό καπέλο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρίσκεται σε καλοκαιρινό mood με τις αναρτήσεις της στα social media να αποτυπώνουν τη χαλαρή κι ανέμελη διάθεσή της. Πρόσφατα ταξίδεψε στην Ίο, όπου πόζαρε πάνω στα βράχια με sexy μαύρο μπικίνι.

Γεροντιδάκης - Παπαδημητρίου: Ερωτευμένοι στην Κωνσταντινούπολη!

Αν και προσπαθεί να μην απασχολεί τη δημοσιότητα με την προσωπική της ζωή, είναι γνωστό πως διατηρεί σχέση με τον συνάδελφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη. Πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι πραγματοποίησε ένα ρομαντικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, ενώ όσοι τους ακολουθούν στο Instagram πήραν μια γεύση από τα όμορφα μέρη που επισκέφτηκαν. 

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
