Το MG3 Hybrid+ με 195 ίππους και τιμή 19950 ευρώ

Η MG Motor με υπερηφάνεια ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία της προηγμένης τεχνολογίας Hybrid+ που παρουσιάζεται στο ολοκαίνουργιο μοντέλο της, το νέο MG 3. Αυτό το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του μοντέλου στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την MG στην αγορά χάτσμπακ του B Segment, καθώς φέρνει υβριδική τεχνολογία αιχμής, χάρη στην οποία συνδυάζονται επιδόσεις, αποδοτικότητα και μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το νέο MG 3 Hybrid+ θα είναι διαθέσιμο άμεσα στη χώρα μας.

Το νέο MG 3 είναι ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, σχεδιασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυξημένες διαστάσεις, προσφέρει σημαντικά περισσότερους εσωτερικούς χώρους για τους επιβάτες, προσφέροντας περισσότερα Διαθέτοντας ένα ευρύχωρο πορτμπαγκάζ 293 λίτρων, τοποθετείται στην πρώτη θέση μεταξύ των ανταγωνιστικών μοντέλων του Segment B σε ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη χωρητικότητα.

Το ολοκαίνουργιο MG 3 διαθέτει μια σειρά από στιλιστικά χαρακτηριστικά από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες, όπως ζάντες αλουμινίου, προβολείς LED και μια νέα χρωματική παλέτα.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του είναι το ενσωματωμένο cockpit με διπλή οθόνη. Πίσω από το τιμόνι, μια ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης του οδηγού, ενώ στο κέντρο του ταμπλό, υπάρχει η οθόνη αφής των 10,25 ιντσών του συστήματος infotainment.

Τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού περιλαμβάνουν δορυφορική πλοήγηση, δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω Apple CarPlay/Android Auto και μια ενσωματωμένη εφαρμογή που προσφέρει συνδεσιμότητα κορυφαίου επιπέδου που συνήθως εμφανίζεται σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας.

Η MG εφοδιάζει το νέο MG 3 με αυτόματο κλιματισμό, ηχοσύστημα με τέσσερα ηχεία με συνδεσιμότητα Bluetooth, τέσσερις θύρες USB, καθώς επίσης και με πίσω αισθητήρες στάθμευσης αλλά και κάμερα οπισθοπορείας. Στις ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού, βρίσκουμε επενδύσεις με συνθετικό δέρμα, πρόσβαση χωρίς κλειδί, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και τιμόνι, καθώς και κάμερα 360 μοιρών.

Το πρώτο προηγμένο υπερ-υβριδικό μοντέλο από την MG!

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του MG3 Hybrid+ στην Αθήνα, δημοσιογράφοι από την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο για πρώτη φορά μέσα στο εκπληκτικό τοπίο της Ελληνικής ακτογραμμής. Το ολοκαίνουργιο MG 3 είναι ένα υβριδικό χάτσμπακ με τεχνολογία αιχμής στο B Segment, θέτοντας νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία του. Σχεδιασμένη για μέγιστη αποδοτικότητα, αυτή η τεχνολογία εξασφαλίζει επίσης εξαιρετικές επιδόσεις, καθιστώντας το MG 3 Hybrid+ ιδανικό τόσο για γρήγορες διαδρομές στην πόλη, όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο. Επιπλέον, το νέο MG 3 διακρίνεται και στον τομέα της επιτάχυνσης, καθώς καθίσταται το ταχύτερο υβριδικό του B Segment, στοιχείο που συντελεί και αυτό στη διαμόρφωση μιας εξαιρετικής οδηγικής εμπειρίας.

Στην πράξη από τα πρώτα χιλιόμετρα το MG3 δείχνει τις αρετές του οι οπ[οίες επικεντρώνονται στην στιβαρότητα της κατασκευής του, στις εντυπωσαικές επιδόσεις του και την μεγάλη ομπρέλλα ηλεκτρονικών συστημάτων. Στον πυρήνα του ολοκαίνουργιου συστήματος Hybrid+ υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία– κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας και γεννήτρια.Σύστημα μετάδοσης κίνησης Hybrid+ τελευταίας τεχνολογίας!Το νέο MG 3 είναι το πρώτο μοντέλο της MG στο οποίο τοποθετείται η τεχνολογία Hybrid+ που αποτελείται από ένα μη plug-in υβριδικό.

Παρά την εστίαση στην απόδοση, η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία προσφέρει φυσικά εξαιρετικά οφέλη απόδοσης. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Hybrid+ της MG καθιστά το νέο MG 3 το ταχύτερο σε επιτάχυνση υβριδικό μοντέλο του B Segment, με χρόνο για το 0-100 km/h, μόνο 8,0 δευτερόλεπτα. Η επιτάχυνση σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμων – από 80-120 km/h – είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς ολοκληρώνεται μόλις σε 5,0 δευτερόλεπτα. Παράγοντας συνδυαστικά ισχύ 195 ίππων (143 kW), το MG 3 Hybrid+ επιδεικνύει κορυφαία επίδοση στον τομέα της κατανάλωσης βενζίνης, απαιτώντας μόλις 4,4 l/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 100 g/km. Αυτό ενισχύεται από μια μπαταρία 1,83 kWh, που επιτρέπει μια εκτεταμένη αυτονομία οδήγησης μόνο με ηλεκτρική ενέργεια – αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα.

Το εξ ολοκλήρου νέο MG 3 διαθέτει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 102 ίππων (75 kW) και ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων (100 kW), καθώς και ξεχωριστό μοτέρ γεννήτριας που επιτρέπει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Αυτό όχι μόνο παρέχει κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία αλλά παρέχει επίσης την ευελιξία λειτουργίας σε διάφορα περιβάλλοντα οδήγησης.

Το νέο MG 3 έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με τους παρακάτω τρόπους, καθένας εκ των οποίων επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα Hybrid+:

EV – Λειτουργεί μόνο με ηλεκτρική ενέργεια για όσο διάστημα το επιτρέπει η φόρτιση.

Σε σειρά – Ο κινητήρας λειτουργεί για την παραγωγή ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα για κίνηση.

Σε σειρά και φόρτιση – Ο κινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ταυτόχρονα φορτίζει και τη μπαταρία όταν έχει χαμηλή στάθμη ενέργειας.

Κίνηση και φόρτιση – Η ισχύς του κινητήρα καταλήγει στους τροχούς, ενώ ταυτόχρονα φορτίζεται και η μπαταρία μέσω της γεννήτριας.

Παράλληλη – Τόσο ο κινητήρας όσο και ο ηλεκτροκινητήρας κινούν τους τροχούς.

Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων κύκλου Atkinson αποδίδει 102 ίππους (75 kW), προσφέροντας εξαιρετικά υψηλή θερμική απόδοση στο 41%. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων (100 kW), το σύστημα Hybrid+ παρέχει ένα ευρύ φάσμα ισχύος σε όλο το εύρος στροφών.

Με έναν πιο ισχυρό κινητήρα εγκατεστημένο, μεγάλο μέρος της οδήγησης με υψηλό φορτίο -για παράδειγμα κατά την επιτάχυνση– μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρική ενέργεια, με τον βενζινοκινητήρα να υποστηρίζει ή να αναλαμβάνει απρόσκοπτα σε υψηλότερες ταχύτητες.Ο κινητήρας βενζίνης συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο τριών ταχυτήτων, το οποίο επιτρέπει τόσο αποτελεσματική, όσο και απολαυστική οδηγική εμπειρία. Το σημαντικότερο είναι ότι το MG 3 προσφέρει επιτάχυνση με άμεση απόκριση, ενώ παρέχει επίσης ομαλή και ιδιαίτερα ραφιναρισμένη αλλαγή ταχυτήτων.

Οι οδηγοί μπορούν να προσαρμόσουν την απόκριση του MG 3 με την επιλογή ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης – Eco, Standard και Sport. Η λειτουργία Eco είναι βαθμονομημένη για βέλτιστη οικονομία καυσίμου και παρέχει ήπια απόκριση γκαζιού, ενώ η Standard παρέχει ένα συνδυασμό οικονομίας και απόδοσης και λειτουργεί καλά για τους περισσότερους τύπους διαδρομών. Στη Sport λειτουργία η ρύθμιση είναι τέτοια ώστε να υπάρχει η καλύτερη και αμεσότερη απόκριση, αξιοποιώντας στο έπακρο τη συνδυαστική ισχύ του υβριδικού συνόλου, προσφέροντας τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία των υβριδικών supermini.

“Η κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου MG 3 με τεχνολογία Hybrid+ σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο για την MG Motor. Αυτό το μοντέλο όχι μόνο αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσής μας στην καινοτομία, αλλά φέρνει επίσης έναν απαράμιλλο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας στην αγορά του B Segment. Το νέο MG 3 έχει σχεδιαστεί για να ενθουσιάζει και να ευχαριστεί τους οδηγούς, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία και το χαρακτηριστικό μας πνεύμα διασκέδασης για την οδήγηση” - είπε [ο κος Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη.

Νέα εμφάνιση και εξαιρετικός εξοπλισμός!

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας και για το νέο MG 3, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και την τεχνολογία MG Pilot. Αυτό περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και έξυπνο έλεγχο μεγάλης σκάλας φώτων. Όλα τα μοντέλα MG που διατίθενται στη χώρα μας καλύπτονται από την τριπλή φροντίδα “Triple 7”.

Οι τιμές αποτελούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη.

ΕΚΔΟΣΗ / ΤΙΜΗ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

MG3 EXCITE AT 2WD 195 PS / 20.450 € / 500 € / 19.950 €

MG3 EXCLUSIVE AT 2WD 195 PS / 21.950 € /500 € /21.450 €

MG3 LUXURY AT 2WD 195 PS/ 23.450 € / 500 € / 22.950 €

Χρέωση μεταλλικού χρώματος 500 ευρώ .

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο