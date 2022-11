Jeep Wrangler και Gladiator: Οι διαφορές σε Ευρώπη και Αμερική

Το Jeep Wrangler στις Η.Π.Α. είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, diesel, αλλά -όπως και στην Ευρώπη- και με το καινοτόμο Plug-in Hybrid σύστημα 4xe που εξασφαλίζει ισχύ 380 ίππων και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50χλμ. Αντίστοιχα στις Η.Π.Α. το Gladiator, το πλέον ικανό pick-up σε εκτός δρόμου διαδρομές της αγοράς, εφοδιάζεται με τον V6 3,6 Pentastar κινητήρα. Αντίθετα στην Ευρώπη το μοντέλο είναι διαθέσιμο με τον αποδοτικό diesel κινητήρα V6 Ecodiesel των 3 λίτρων απόδοσης 264 ίππων και 600Nm ροπής. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων και το προηγμένο σύστημα κατ’ επιλογής τετρακίνησης, το Gladiator έχει τη δύναμη και την πρόσφυση ώστε να ανταπεξέλθει και στις πλέον δύσκολες διαδρομές.

Τόσο στη Β. Αμερική, όσο και στην Ευρώπη, η Jeep προσφέρει για τα δύο μοντέλα μια εκτενή γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν διακοσμητικά αυτοκόλλητα, στοιχεία προστασίας του αμαξώματος, αξεσουάρ για το εσωτερικό, αλλά και κιτ αναβάθμισης των μηχανικών μερών, όπως της ανάρτησης και του συστήματος εισαγωγής. Μέσω αυτών των επιλογών, τα Wrangler και Gladiator αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές τους και τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα.

Ο θεσμός των SEMA Awards ξεκίνησε το 2010 και σαν στόχο έχει να επιβραβεύσει τους κατασκευαστές που παρουσιάζουν τα πιο ικανά και ξεχωριστά μοντέλα, τα οποία παράλληλα προσφέρουν πολλαπλές επιλογές βελτίωσης και εξατομίκευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το θρυλικό Jeep Wrangler, αλλά και το εντυπωσιακό Pick-up Gladiator, κατέκτησαν στα φετινά βραβεία με άνεση την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία τους.

Συγκεκριμένα το Wrangler ανακηρύχθηκε SEMA 4x4/SUV of the Year και το Gladiator Mid-size Truck of the Year. Τα δύο μοντέλα που μοιράζονται το μοναδικό χαρακτηριστικό της δυνατότητα αφαίρεσης τμημάτων του αμαξώματος για μια απόλυτη εμπειρία επαφής με τη φύση, προσφέρουν υψηλή απόδοση και κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, ενώ παράλληλα αποτελούν ιδανική βάση ώστε ο αγοραστής να τα εξελίξει σύμφωνα με τις επιθυμίες του.





