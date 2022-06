Honda: Το ηλεκτρικό τρίτροχο που δεν... πέφτει με τίποτα

Η Honda Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε την ίδρυση της Striemo Inc., του δεύτερου επιχειρηματικού εγχειρήματος που προέρχεται από το IGNITION, το πρόγραμμα δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων της Honda.Η Striemo Inc. έχει αναπτύξει ένα τρίτροχο, ηλεκτρικό προϊόν μικροκινητικότητας για ένα άτομο, με την ονομασία “Striemo”.

Το Striemo επιτρέπει σταθερή οδήγηση με λιγότερες πιθανότητες πτώσης σε όλο το εύρος ταχυτήτων, από αργό βάδην μέχρι ποδηλασία, διαθέτοντας μια δομή που διευκολύνει το χρήστη να διατηρεί αυθόρμητα την ισορροπία του.

Αυτή η μοναδική δομή είναι αποτέλεσμα αφενός του ακριβούς σχεδιασμού όπου το κέντρο βάρους υπολογίζεται με ακρίβεια ενός δεκάτου του χιλιοστού, αφετέρου ενός πρωτοποριακού μηχανισμού υποβοήθησης ισορροπίας που έχει αναπτυχθεί για το Striemo.Tο Striemo προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία πριν από τα τέλη της φετινής χρονιάς και στην Ευρώπη το 2023.

