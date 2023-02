Τσιτσιπάς: Το «ξύλο» για τα Harrods και η περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του

O Απόστολος Τσιτσιπάς μιλά για τον γιο του, Στέφανο και τη σχέση τους / βίντεο ΑΝΤ1

Δε φημίζεται για την ψυχραιμία του, αλλά για τα καταπληκτικά φορχάντ του. Η σχέση με τον πατέρα του είναι περισσότερο επαγγελματική, παρά οικογενειακή. Έχει πολλούς θαυμαστές και άλλους τόσους haters. Με λίγα λόγια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο τενίστας των αντιθέσεων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχουμε δει να ξεσπά στο court για μία χαμένη μπαλιά. Ζηλεύει τους αθλητές που επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, αλλά μάλλον έχει ακόμη πολύ δρόμο για να κατακτήσει αυτό το επίπεδο, παρόλο που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Υπάρχουν αθλητές που με εντυπωσιάζουν από το πόσο μπορούν να κρατούν την ψυχραιμία τους στον αγωνιστικό χώρο… Γίνομαι έξαλλος γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θέλω να πετύχω… Είναι δύσκολο να βλέπεις τον εαυτό σου να πέφτει κάτω και να μη μπορεί να κάνει κάτι τη δεδομένη στιγμή… Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Φαίνεται άθλιο, αλλά είναι δύσκολο να παίζεις με τόση ένταση και να φτάνεις από το 100 στο 0», σχολίασε ο Έλληνας αθλητής στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιως Ενωπίω.

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Υπάρχουν αθλητές που με εντυπωσιάζουν από το πόσο μπορούν να κρατούν την ψυχραιμία τους στον αγωνιστικό χώρο… Γίνομαι έξαλλος γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θέλω να πετύχω…» / Φωτογραφία: InTime

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέχεια για τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, που είναι παράλληλα και προπονητής του. Κι αυτό είναι που... μπερδεύει τα πράγματα. Η επαγγελματική σχέση μοιραία επηρεάζει και την οικογενειακή. Δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν τη χρυσή τομή.

«Η συναισθηματική προσέγγιση κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Αν έχεις έναν προπονητή που δεν είναι συγγενής σου σίγουρα δεν εκτονώνεσαι με τον ίδιο τρόπο που εκτονώνεσαι στον πατέρα σου. Δεν έχεις την άνεση αυτή».

«Τα τελευταία χρόνια η σχέση μας έχει μπερδευτεί. Είναι πιο επαγγελματική παρά οικογενειακή, κάτι το οποίο θέλω να επαναφέρω. Αυτό προσπάθησα να κανω με το πρόσφατο ταξίδι μας, ήθελα να είμαι με την οικογένειά μου μακριά από το τένις, αλλά δεν τα κατάφερα... Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι ότι και οι δυο γονείς μου είναι μέσα στο άθλημα. Καμιά φορά μιλάνε λίγο παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει».

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές μιλάει περισσότερο από όσο θέλει ο γιος του, δίχως όμως να κρύβει την απογοήτευσή του για τα ξεσπάσματα του Στέφανου.

«Η τριβή ανάμεσα στον αθλητή και τον προπονητή είναι φυσική… Πολλές φορές ο προπονητής δεν είναι εύκολο να πειθαρχήσει τον παίκτη… Ο Στέφανος νομίζω το έχει καταλάβει αυτό… Όταν θυμώνει και ξεσπά πικραίνομαι και είναι λογικό αυτό. Γνωρίζω την ποιότητά του σαν άνθρωπο και παιδί. Έχει αναλάβει πολλές ευθύνες από πολύ μικρός και τις έχει αγαπήσει. Δεν είναι εύκολο από πολύ μικρός να πάρεις το βάρος μιας ολόκληρης οικογένειας», είπε.

«Αυτό που με πικραίνει είναι ότι αυτές οι στιγμές ματαιώνουν όλες τις προσπάθειες και όλο τον αγώνα που καταβάλλει... Συμφωνώ ότι μιλάμε πολύ, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει την επαγγελματική σχέση που έχω και εγώ και η σύζυγός μου με τον Στέφανο. Συμφωνώ ότι πια ο Στέφανος δε χρειάζεται πια τόσο πολύ την κατεύθυνση του προπονητή και πόσω μάλλον των γονιών του».

Όπως δήλωσε ο Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς: «Υπάρχουν τρία όνειρα: Το ένα είναι ένας Grand Slam τίτλος, το δεύτερο είναι ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και φυσικά το νουμ. 1 του τένις, ο οποίος είναι ένας μεγάλος στόχος για την επόμενη σεζόν» / Φωτογραφία: InTime

Ο 24χρονος έχει βάλει τρεις στόχους και είναι έτοιμος να τους κατακτήσει.

«Υπάρχουν τρία όνειρα: Το ένα είναι ένας Grand Slam τίτλος, το δεύτερο είναι ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το οποίο και αποτελεί για εμένα όνειρο ζωής... και φυσικά το νουμ. 1 του τένις, ο οποίος είναι ένας μεγάλος στόχος για την επόμενη σεζόν».

Ήταν να μη γίνει η αρχή. Το σχόλιο του Στέφανου Τσιτσιπά για τα Harrods τον έβαλε στο «στόχαστρο» των χρηστών και από τότε κάποιοι τον περιμένουν στη γωνία για να δουν τι θα γράψει στα social. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναρτήσεις του έχουν γίνει viral και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

«Το διασκεδάζω. Για εμένα τα social media είναι για να πεις αυτά που πιστεύεις. Καμιά φορά σας τρολάρω ναι! Για τα Harrods ήταν άλλες οι προθέσεις μου από αυτές που κατάλαβε ο κόσμος. Είχα την ευκαιρία να πάω για πρώτη φορά στο Λονδίνο και να πάω στο Harrods και σκεφτόμουν, άμα χτιστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα πόσες πολλές δουλειές μπορούν να προσφερθούν σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά αυτή τη στιγμή;.Θα ήταν μια καταπληκτική ιδέα άμα φτιάχναμε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα και φυσικά “έφαγα ξύλο”, αλλά δεν με πειράζει γιατί, όπως ξέρω, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι η πρόθεση που είχα. Με το εμβόλιο δεν ήμουν ποτέ κατά. Το έχω κάνει το εμβόλιο του κορωνοϊού. Εκεί που έγινε η παρεξήγηση ήταν όταν με ρώτησε ένας δημοσιογράφος για το εμβόλιο και έγινε παρεξήγηση με αυτό που απάντησα», εξήγησε ο Στέφανος.

«Είχα πει ότι θα απομακρυνθώ από τα social media. Δεν είναι υγιεινό να περνάς αρκετό χρόνο σε αυτά… Για μένα είναι ένα μέρος στο οποίο μπορώ να περνάω καλά, έχω όμορφες διασυνδέσεις, μπορώ να επικοινωνώ μέσα από αυτά».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.