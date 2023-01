Ο Τσιτσιπάς αγαπά την Αυστραλία και για την... Μάργκοτ Ρόμπι

Λίγη ώρα μετά την εμφατική του πρόκριση στους ημιτελικούς του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε μια «ανοικτή» πρόσκληση στην ηθοποιό Μάργκοτ Ρόμπι να βρεθεί στο γήπεδο και να τον υποστηρίξει.

Ο Έλληνας τενίστας, που χαίρει μεγάλης υποστήριξης στη Μελβούρνη, εξέπληξε τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μετά την άνετη νίκη του επί του Λεχέτσκα (3-0), επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Αυστραλής σταρ του σινεμά, η οποία πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία «Βαβυλώνα».

«Η Αυστραλία είναι μια τόσο σπουδαία χώρα», είπε ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα και συνέχισε: «Μου αρέσουν πολλά πράγματα στην χώρα. Μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς κατάγεται από εδώ, η Μάργκοτ Ρόμπι.»

Ο 24χρονος Τσιτσιπάς πρόσθεσε: «Θα ήταν ωραίο να τη δω εδώ μια μέρα», επιβεβαιώνοντας ότι ήταν μια πρόσκληση για εκείνη να έρθει και να παρακολουθήσει τους αγώνες του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται για τρίτη σερί χρονιά (και τέταρτη την τελευταία πενταετία) στα ημιτελικά του Australian Open, μετά τη σημερινή νίκη του με 6-3, 7-6, 6-4 επί του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα.

"It would be nice to see her over there one day!" 😍



Stefanos Tsitsipas has officially sent an invite for Margot Robbie to watch him at the Australian Open 💌🇦🇺#AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/7MDjPPMsW7