Ασταμάτητος Τσιτσιπάς: Στον τελικό του Australian Open για πρώτη φορά

Στον τελικό του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του / Βίντεο από twitter / AustralianOpen

Στον τελικό του Australian Open θα βρεθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, συνεχίζοντας την εκπληκτική του πορεία.

Το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε με 3-1 σετ τον Κάρεν Κατσάνοφ (7-6, 6-4, 6-7, 6-3) στον πρώτο ημιτελικό και πανηγύρισε με τους Έλληνες ομογενείς, που τον στήριξαν γι΄ άλλη μια φορά στη Μελβούρνη, την «παρθενική» του πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Εκεί, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θ΄ αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τζόκοβιτς-Πολ.

Αν προκριθεί ο Νόβαν Τζόκοβιτς, θα έχουμε μια επανάληψη του τελικού του Roland Garros το 2021, όταν είχε ηττηθεί με 3-2 από το Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι δύο τενίστες «βάδιζαν»... χέρι-χέρι μέχρι το 6ο game. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 4-3, ενώ στη συνέχεια «έσπασε» του αντιπάλου του και πήρε προβάδισμα με 5-3. Κι ενώ σέρβιρε για το 1-0, ξεκίνησε με δύο «διπλά λάθη» κι έδωσε την ευκαιρία στον Κατσάνοφ να «απαντήσει» στα break και να ξαναμπεί στο ματς (4-5).

Παρότι έδειξε να χάνει λίγο τη συγκέντρωσή του, ο 24χρονος πρωταθλητής κατάφερε στο τάι μπρέικ να δείξει την κλάση του, έχασε μόλις 2 πόντους και με 7-6 (2) πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε (1-0). Κι όσες φορές στο παρελθόν ο Τσιτσιπάς είχε καταφέρει να μπει μπροστά στο τέλος πανηγύριζε.

