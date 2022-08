Χρυσή Μπάλα: Χωρίς Μέσι η λίστα των υποψηφίων για πρώτη φορά από το 2005

Για πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια, από το 2005, η λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα ανακοινώθηκε και δεν περιλαμβάνει τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Μέσι έχει κατακτήσει επτά φορές το σημαντικό βραβείο, περισσότερες φορές από κάθε άλλον στην ιστορία, ενώ από το 2007 και μετά (με εξαίρεση το 2018), ήταν πάντα μέσα στην κορυφαία τριάδα.

Στην 30άδα των υποψηφίων δεν περιλαμβάνεται ούτε το όνομα του Νεϊμάρ, που δεν είχε καλή σεζόν στους πρωταθλητές Γαλλίας, ενώ εντός λίστας είναι ο πέντε φορές νικητής του διαγωνισμού, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαβορί για τη φετινή Χρυσή Μπάλα είναι ο Γάλλος Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πέτυχε 44 γκολ σε 46 αγώνες με τη φανέλα της Ρεάλ την περασμένη περίοδο και την οδήγησε στην κατάκτηση του Champions League.

Οι υποψήφιοι για το τρόπαιο του καλύτερου ποδοσφαιριστή: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπερνάρδο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Λουίς Ντίας (Πόρτο – Λίβερπουλ), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα), Ριγιάντ Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι), Κασεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης), Χέουνγκ – Μιν Σον (Τότεναμ), Φαμπίνιο (Λίβερπουλ), Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ – Μπάγερν Μονάχου), Ντάρβιν Νούνιες (Μπενφίκα – Λίβερπουλ), Σεμπαστιάν Αλέ (Άγιαξ – Ντόρτμουντ), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Αντόνιο Ρίντιγκερ (Τσέλσι – Ρεάλ Μαδρίτης), Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούσαν Βλάχοβιτς (Φιορεντίνα – Γιουβέντους), Φίρχιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ – Μάντσεστερ Σίτι).

