Ο Ενές Καντέρ δείχνει τον Ερντογάν ως υπεύθυνο για την επίθεση στη Βιέννη

Ο Τούρκος ΝΒΑερ Ενές Καντέρ βρίσκεται εδώ και καιρό στα μαχαίρια με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον Τούρκο Προέδρο, όταν του δίνετε η ευκαιρία. Η επίθεση στη Βιέννη που σόκαρε την Ευρώπη και ήρθε λίγο καιρό μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, έχει σύμφωνα με τον σέντερ των Μπόστον Σέλτικς ως ηθικό αυτουργό τον Ερντογάν.

Ο Καντέρ πόσταρε στο twitter video από ομιλίες του Ερντογαν στις οποίες ο Τούρκος Πρόεδρος μεταξύ άλλων αναφέρει:

What are the chances that these terrorist attacks are happening in Europe right after #DictatorErdogan said

“Europeans will not be able to walk the streets safely”.



He is exporting his terrorist mentality.@RTErdogan has to be STOPPED!!! pic.twitter.com/gEG4vG7agT