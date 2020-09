ΗAMBURG -OPEN: Εύκολη πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Δείτε στο βίντεο τα highligths του αγώνα Τσιτσιπάς- Ράονιτς

Το εισιτήριο για το 2ο γύρο του Hamburg European Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την άνετη επικράτηση στην πρεμιέρα του την Τετάρτη επί του Ντάνιελ Έβανς.

Ο κορυφαίος ’Έλληνας τενίστας δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά του στο κεντρικό court του Rothenbaum Tennis Center, φτάνοντας στη νίκη με 6-3, 6-1 μετά από μόλις 60 λεπτά αγώνα.

'You have to close the match points...that's why they are called match points'



Wise words from @StefTsitsipas 😆#HamburgOpen pic.twitter.com/FzH2ynQy8j