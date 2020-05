Στους εκλεκτούς του Μάτζικ Τζόνσον ο Greek Freak!

Η εποχή που ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μάτζικ Τζόνσον συνυπήρξαν ως αντίπαλοι στους αγωνιστικούς χώρους ήταν θρυλική, τουλάχιστον για όσους την έζησαν. Πολλή κουβέντα έχει γίνει για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών και είναι σχεδόν βέβαιο ότι για πολλά χρόνια ακόμη, τη θέση αυτή θα κατέχει ο Air Mike.

O κορυφαίος play maker της ιστορίας, όμως, είναι για πολλούς ο πρώην άσος των Λέικερς και η γνώμη του έχει βαρύνουσα σημασία. Ο Μάτζικ ρωτήθηκε σε εκπομπή του δικτύου ABC για το ποιοι από τους σύγχρονους αστέρες του ΝΒΑ θα μπορούσαν να σταθούν επάξια στο παρκέ τη δεκαετία του '80 και δε δίστασε να επιλέξει στην πεντάδα των εκλεκτών του, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Μάτζικ Τζόνσον επέλεξε με τη σειρά τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Κέβιν Ντουράντ για τον οποίο σχολίασε εμφατικά ότι «αυτός ο τύπος μπορεί να σκοράρει σε κάθε εποχή», τον Στεφ Κάρι για την ικανότητά του στο σουτ, τον Άντονι Ντέιβις και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

