Ο Έβανς στον δρόμο του Στέφανου

Ο Βρετανός τενίστας επικράτησε με 6-2, 7-6 (9) του Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό και θα περιμένει στον ημιτελικό της Παρασκευής τον νικητή του αγώνα του Στρουφ με τον Τσιτσιπά.

