Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο με την είδηση της σύλληψης ενός οπλισμένου άνδρα κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου σε βάρος του άνδρα που συνελήφθη, υπάρχουν υποψίες ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, αφού αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο και διαπιστώθηκε ότι είχε επάνω του μαχαίρια.

Ο ύποπτος είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο, ανάμεσα στο κοινοβούλιο και την επίσημη κατοικία της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι. Κατηγορείται ότι σκόπευε να διαπράξει ή να υποκινήσει τρομοκρατικές επιθέσεις και - επίσης - για οπλοκατοχή.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι πλέον δεν υπάρχει «άμεση απειλή».

Να σημειωθεί ότι η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι δεν βρισκόταν στην επίσημη κατοικία της, στην Ντάουνινγκ Στριτ, όταν σημειώθηκε το επεισόδιο στο Γουάιτχολ, ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε μόλις έναν μήνα αφότου ένας Βρετανός που είχε ασπαστεί το Ισλάμ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς στη γέφυρα του Γουεστμίνστερ, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και στη συνέχεια επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι έναν αστυνομικό φρουρό του κοινοβουλίου.

