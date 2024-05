Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Νεκρό ένα 13χρονο αγόρι

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στο ανατολικό Λονδίνο όταν ένας 36χρονος με σπαθί σαμουράι βγήκε στο δρόμο και μαχαίρωνε περαστικούς.

Δύο αστυνομικοί είναι στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται με μαχαιριές. Ακόμα δύο άτομα τραυματίστηκαν επίσης.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.



We do not believe there is any ongoing threat to the wider community - this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32