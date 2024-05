Λονδίνο: Χάος στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ - Ήχησε συναγερμός για πυρκαγιά

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όταν σήμαναν οι σειρήνες για πυρκαγιά. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, λόγω του περιστατικού θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Was all very sudden and chaotic for a while. People running around everywhere and very confused. Never experienced a big evacuation at Gatwick Airport before, don’t want to again! pic.twitter.com/SkKEYlM9jQ