Tην διαφορά… ποιότητας και συμπεριφοράς μεταξύ Μπάρακ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύει με ένα μοναδικό video-σύγκρισης ο «Independent».

Στο δημοσίευμα του, ο «Independent» στέκεται στον τρόπο με τον οποίο φερόταν ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ στη Μισέλ Ομπάμα, και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ, στην Μελάνια.

Όπως θα δείτε και στο video που είναι χωρισμένο σε δυο εικόνες, στη μια βλέπουμε την πρώτη άφιξη του Μπάρακ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο. Ο πρώην Πλανητάρχης, σωστός gentleman, περίμενε την Μισέλ Ομπάμα να περάσει πρώτη και να ανέβει τα σκαλιά για να τους υποδεχθούν ο Τζόρτζ Μπους και η σύζυγός του Λόρα.

Αντίθετα με τον «ΚΥΡΙΟ» Ομπάμα, ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει από το αυτοκίνητο, και παρατά πίσω την Μελάνια με το δώρο, να έρχεται μόνη της.

Μπορεί πλέον ο νέος Πλανητάρχης να είναι ο Τραμπ, αλλά ο Μπάρακ Ομπάμα δεν ξεχνά τον αμερικανικό λαό.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, τον αποχαιρέτησε με δυο συγκινητικά τιτιβίσματα, γράφοντας:

«Ήταν η τιμή της ζωής μου να σας υπηρετήσω. Με κάνατε έναν καλύτερο ηγέτη και ένα καλύτερο άνδρα. Δεν θα σταματήσω. Θα είμαι εκεί μαζί σας ως ένας πολίτης, που θα εμπνέεται από τις φωνές σας της αλήθειας, της δικαιοσύνης, του καλού χιούμορ και της αγάπης».

