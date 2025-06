MasterChef Λευτέρης: «Η σύντροφός μου, η Αλεξάνδρα, με έχει στηρίξει πολύ»

Ο Λευτέρης Πέτρου κατέκτησε επάξια τη δεύτερη θέση στο MasterChef 2025, κερδίζοντας το κοινό με την αφοσίωσή του, τις γεύσεις του, αλλά και τις αληθινές στιγμές που μοιράστηκε μπροστά στην κάμερα.

Το τατουάζ που έχει κάνει ο Λευτέρης για τον πατέρα του και γράφει: Are you proud of me?

Ο νεαρός σεφ μίλησε για τη δύσκολη απώλεια του πατέρα του και για το τατουάζ που έχει κάνει στη μνήμη του, λέγοντας: «Είναι ένα κενό που πάντα θα υπάρχει, αλλά για μένα η συγκίνηση έγινε κίνητρο. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, μπορεί να μην ήμουν ποτέ εδώ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοπέλα του, Αλεξάνδρα, με την οποία είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια. Γνωρίστηκαν σε ένα μαγαζί όπου δούλευαν και οι δύο, μέσα στην καραντίνα του covid, και από τότε είναι αχώριστοι.

Ο Λευτέρης και η Αλεξάνδρα είναι αχώριστοι τα τελευταία 5 χρόνια

«Η Αλεξάνδρα με έχει στηρίξει πολύ. Ήρθε άπειρες φορές στα μαγαζιά που δούλευα, πιο πολλές φορές από την οικογένειά μου. Ζήσαμε μαζί την πιο δύσκολη αλλά και την πιο ωραία περίοδο»,είπε στο Breakfast@star.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίστηκε την πίεση του διαγωνισμού και τις εσωτερικές του ανησυχίες, ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Δε νιώθω περήφανος απλά επειδή προσπάθησα. Θέλω να καταφέρνω, όχι μόνο να προσπαθώ. Αυτό το άγχος κάποιες φορές ήταν φυλακή… αλλά έμαθα να το μετατρέπω σε κίνητρο».

Η πορεία του Λευτέρη μπορεί να μην τον έφερε στην κορυφή του τελικού, αλλά τον ανέδειξε ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της φετινής σεζόν.

Ήταν αυθεντικός, ειλικρινής και με βαθιά αγάπη για αυτό που κάνει. Και όπως είπε και ο ίδιος: «Από κάπου χάνεις, αλλά πάντα από κάπου αλλού κερδίζεις».

