Eurovision 2025: Αυτές είναι όλες οι συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού

Με την Klavdia να βρίσκεται ήδη στη Βασιλεία της Ελβετίας και σχεδόν δέκα ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό, ακούστε, δείτε κι απολαύστε και τις 37 συμμετοχές στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να έχετε άποψη στις δύο βραδιές των ημιτελικών, στις 13 & 15 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 17. Εννοείται μέσα σε αυτές είναι και των «προνομιούχων» Big Five.

Αζερμπαϊτζάν

Τραγούδι: Run With U

Performer: Mamagama

Αλβανία

Τραγούδι: Zjerm

Performer: Shkodra Elektronike

Αρμενία

Τραγούδι: Survivor

Performer: Parg

Αυστρία

Τραγούδι: Wasted Love

Performer: JJ

Αυστραλία

Τραγούδι: Milkshake Man

Performer: Go-Jo

Βέλγιο

Τραγούδι: Strobe Lights

Performer: Red Sebastian

Γαλλία

Τραγούδι: Maman

Performer: Louane

Γερμανία

Τραγούδι: Baller

Performer: Abor & Tynna

Γεωργία

Τραγούδι: Freedom

Performer: Mariam Shengelia

Δανία

Τραγούδι: Hallucination

Performer: Sissal

Ελβετία

Τραγούδι: Voyage

Performer: Zoë Më

Ελλάδα

Τραγούδι: Αστερομάτα

Performer: Klavdia

Εστονία

Τραγούδι: Espresso Macchiato

Performer: Tommy Cash

Ηνωμένο Βασίλειο

Τραγούδι: What The Hell Just Happened?

Performer: Remember Monday

Ιρλανδία

Τραγούδι: Laika Party

Performer: EMMY

Ισπανία

Τραγούδι: Melody

Performer: ESA DIVA

Ισλανδία

Τραγούδι: VÆB

Performer: RÓA

Ισραήλ

Τραγούδι: New Day Will Rise

Performer: Yuval Raphael

Ιταλία

Τραγούδι: Volevo Essere Un Duro

Performer: Lucio Corsi

Κροατία

Τραγούδι: Poison Cake

Performer: Marko Bošnjak

Κύπρος

Τραγούδι: Shh

Performer: Theo Evan

Λετονία

Τραγούδι: Bur Man Laimi

Performer: Tautumeitas

Λιθουανία

Τραγούδι: Tavo Akys

Performer: Katarsis

Λουξεμβούργο

Τραγούδι: La Poupée Monte Le Son

Performer: Laura Thorn

Μάλτα

Τραγούδι: SERVING

Performer: Miriana Conte

Μαυροβούνιο

Τραγούδι: Dobrodošli

Performer: Nina Žižić

Νορβηγία

Τραγούδι: Lighter

Performer: Kyle Alessandro

Ολλανδία

Τραγούδι: C'est La Vie

Performer: Claude

Ουκρανία

Τραγούδι: Bird of Pray

Performer: Ziferblat

Πολωνία

Τραγούδι: GAJA

Performer: Justyna Steczkowska

Πορτογαλία

Τραγούδι: Deslocado

Performer: NAPA

Σαν Μαρίνο

Τραγούδι: Tutta L'Italia

Performer: Gabry Ponte

Σερβία

Τραγούδι: Mila

Performer: Princ

Σλοβενία

Τραγούδι: How Much Time Do We Have Left

Performer: Klemen

Σουηδία

Τραγούδι: Bara Bada Bastu

Performer: KAJ

Τσεχία

Τραγούδι: Kiss Kiss Goodbye

Performer: ADONXS

Φινλανδία

Τραγούδι: ICH KOMME

Performer: Erika Vikman

