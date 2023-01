Eurovision 2023: Αυτά είναι τα τρία υποψήφια τραγούδια για την Ελλάδα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για την Eurovision 2023, που λόγω του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ανακοινώθηκαν μέσα από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν τα τρία υποψήφια τραγούδια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό.

Tα τρία κομμάτια που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για να βρεθούν σε λίγους μήνες στη σκηνή της Eurovision, είναι τα:

What they say, που ερμηνεύει ο Βίκτωρ Βερνίκος

Liar, που ερμηνεύει η Μελίσσα Μαντζούκη

Shout out, που ερμηνεύουν η Μαρία Μαραγκού κι η Αντωνία Καούρη

Από χθες, τόσο οι εν λόγω καλλιτέχνες όσο κι οι ομάδες τους έχουν κληθεί στην ΕΡΤ, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις τους (concept) για την εν γένει παρουσία τους στον διαγωνισμό, οι οποίες θα ληφθούν, όπως την τελευταία διετία, υπόψη της Επιτροπής της ΕΡΤ πριν αυτή προχωρήσει στην τελική βαθμολογία της.

Η εφταμελής Επιτροπή της ΕΡΤ, με πρόεδρο τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, απαρτίζεται από τους Πέτρο Αδάμ, Λεωνίδα Αντωνόπουλο, Φώτη Απέργη, Μαρία Κοζάκου, Κωνσταντίνο Μπουρούνη και Γιάννη Πετρίδη. Yπενθυμίζεται ότι, για πρώτη φορά φέτος, η τελική απόφαση θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 50,6% από τις επιλογές της Επιτροπής Κοινού και 49,4% από την Επιτροπή της ΕΡΤ.

Όπως ενημέρωσαν το κοινό ο Φώτης Σεργουλόπουλος κι η Τζένη Μελιτά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην επερχόμενη Eurovision 2023.

