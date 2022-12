GNTM 5 - Μαρίτα: Βγήκε αρνητική στον κορωνοϊό αμέσως μετά τον τελικό!

Δείτε όσα είπε η Μαρίτα στον τελικό του GNTM 5

Ένα ιδιαίτερα λαμπερο φινάλε είχε το GNTM 5 το βράδυ της Παρασκευής στο Star, με την Αλεξία Τράικο να ανακηρύσσεται σε μεγάλη νικήτρια.

Μετά το τέλος της βαθμολογίας των κριτών, η Αλεξία είχε συγκεντρώσει 77 βαθμούς, η Μαρίτα επίσης 77 και η Βικτώρια 78, κάνοντας τη βραδιά ένα πραγματικό θρίλερ μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το κοινό είχε άλλη άποψη, αφού χάρισε 4 βαθμούς στη Βικτώρια, που έλαβε την τρίτη θέση με 82 βαθμούς, 9 βαθμούς στη Μαρίτα που έφτασε τους 86 και 17 στην Αλεξία, που με 94 βαθμούς κέρδισε τον τίτλο του GNTM 5!

Ωστόσο, η Μαρίτα που κέρδισε τη δεύτερη θέση, έλειπε από το πλατό, καθώς ήταν θετική στον κορωνοϊό. Αμέσως μετά το φινάλε του τελικού του GNTM έκανε ξανά τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.

«Hello world. Και αμέσως μετά τον τελικό αρνητική. Just my luck» έγραψε με χιούμορ η Μαρίτα Καθητζιώτη, δημοσιεύοντας τη σχετική φωτογραφία σε insta story. Λίγα λεπτά μας έδειξε και το υπέροχο φόρεμα που φορούσε!

