Eurovision: Έφυγε από τη ζωή φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Kay Connors, μία από τις φιναλίστ του ελληνικού τελικού για την Eurovision το 2001, σκορπώντας θλίψη στους οικείους της αλλά και στους eurofans.

Τη δυσάρεστη είδηση δημοσιοποίησε ο τραγουδιστής και συνθέτης, Δημήτρης Λασκαρίδης, στα social media

«Μόλις πληροφορήθηκα το άσχημο νέο. Διαγωνιζόμασταν μαζί το 2001 για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision. Μια αξιαγάπητη γυναίκα, άνθρωπος, φανταστική τραγουδίστρια. Πολύ λυπήθηκα. Έφυγες νωρίς. Καλό ταξίδι στο φως Kay Connors», έγραψε.

Η Kay Connors είχε διεκδικήσει την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό τραγουδιού με το τραγούδι, Μια φορά (One more time).

Θυμίζουμε ότι ο 46ος διαγωνισμός της Eurovision διεξήχθη στις 12 Μαΐου του 2001 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Τον διαγωνισμό κέρδισε η Εσθονία, εκπροσωπούμενη από τους Τάνελ Πάνταρ, Ντέιβ Μπέντον και 2XL με το τραγούδι Everybody. Στην 3η θέση ήρθε η Ελλάδα με τους Antique και το (I would) Die for you που συγκέντρωσαν 147 βαθμούς.

