Throwback: Συμμετοχές που «κόπηκαν» στον εθνικό τελικό για τη Eurovision

Η Eurovision είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, όπου όλοι οι καλλιτέχνες επιθυμούν να συμμετάσχουν, προσφέροντας προβολή και θετικά σχόλια στη χώρα τους και στους ίδιους, φυσικά.

Κάποιες χρονιές την απόφαση για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα την έπαιρνε η εκάστοτε κριτική επιτροπή. Ας δούμε, λοιπόν, κάποιες συμμετοχές που παραλίγο να μας εκπροσωπήσουν στη Eurovision, αλλά κόπηκαν στον εθνικό τελικό:

Η Άντζελα Δημητρίου το 1988 προσπάθησε να κερδίσει την κριτική επιτροπή και να διαγωνιστεί στην Eurovision με το τραγούδι «Αν», όμως δεν τα κατάφερε

1988 - Άντζελα Δημητρίου με το τραγούδι «Αν»

Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν πέρασε στην τελική φάση των ελληνικών τελικών εκείνης της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μας εκπροσωπήσει η Αφροδίτη Φρυδά με το «Κλόουν», το οποίο και επιλέχθηκε από την τότε επιτροπή.

Η Πέγκυ Ζήνα ερμήνευσε το Love Is A Wonderful Thing με σκοπό να διαγωνιστεί στην Eurovision εκείνη τη χρονιά, όμως η κριτική επιτροπή επέλεξε το S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

2002 - Πέγκυ Ζήνα με το τραγούδι Love Is A Wonderful Thing

Πολύ αδικημένη είχε νιώσει η Πέγκυ Ζήνα το 2002 που αποφάσισε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision με το τραγούδι Love Is A Wonderful Thing, το οποίο άρεσε πολύ στο κοινό, η κριτική επιτροπή, όμως, αποφάσισε εκείνη τη χρονιά να διαγωνιστεί ο Μιχάλης Ρακιντζής με το S.A.G.A.P.O.

Ο Γιάννης Βαρδής προσπάθησε το 2003 με το τραγούδι «Μια Στιγμή» να κερδίσει την κριτική επιτροπή, με σκοπό να διαγωνιστεί στην Eurovision, δίχως επιτυχία, όμως.

2003 - Γιάννης Βαρδής με το τραγούδι «Μια Στιγμή»

Το υπέροχο αυτό τραγούδι άρεσε πάρα πολύ στο τηλεοπτικό κοινό και τους eurofans, όχι όμως στην κριτική επιτροπή, η οποία το απέρριψε, επιλέγοντας να μας εκπροσωπήσει εκείνη τη χρονιά η Μαντώ, με το Nevel Let You Go.

Η Σαμπρίνα με το τραγούδι «Κάμερα» δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2003

2003 - Σαμπρίνα με το τραγούδι «Κάμερα»

Η φουτουριστική εμφάνιση και το προχωρημένο για την εποχή τραγούδι που ερμήνευσε η Σαμπρίνα, δεν κατάφερε να κερδίσει την κριτική επιτροπή, η οποία επέλεξε το τραγούδι Nevel Let You Go και τη Μαντώ.

Η Τάμτα προσπάθησε ερμηνεύοντας το τραγούδι With Love να διαγωνιστεί στη Eurovision το 2007, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει την επιτροπή

2007 - Τάμτα με το τραγούδι With Love

Η Τάμτα επιχείρησε για πρώτη φορά να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, χωρίς επιτυχία όμως, αφού από την κριτική επιτροπή εκείνη τη χρονιά επιλέχθηκε το τραγούδι «Γεια σου Μαρία», το οποίο ερμήνευσε ο Σαρμπέλ.

