Μικρούτσικος: Η διαφωνία του για το Big Brother και η αλήθεια για το J2US!

Μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ανδρέας Μικρούτσικος αλλά και μετά από 11 χρόνια απουσίας από τα τηλεοπτικά πλατό, έκανε comeback συμμετέχοντας στο Big Brother.

«Η επιστροφή μου για μένα ήταν ένα στοίχημα μετά από μια πολύ ισχυρή αρρώστια που έπαθα τον Φεβρουάριο… Αν δεν είχα αρρωστήσει έτσι μπορεί και να μην την αποδεχόμουν, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μετά από αυτό χαμογέλασα και είπα “για σκέψου εκεί που έδινα τη μάχη της ζωής να βγω μετά στον αέρα και βγήκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Στη Φωλιά των ΚουΚου» και τον δημοσιογράφο Αρτ για την απόφασή του να επιστρέψει στην τηλεόραση, το Big Brother αλλά και τα μελλοντικά σχέδιά του στην τηλεόραση.

«Μετά το Big Brother δεν ξέρω πρώτον αν θα συνεχίσω και αν συνεχίσω δεν ξέρω με ποιο είδος εκπομπής. Δεν ξέρω αν θα παρουσίαζα ή αν θα είχα συμμετοχή. Πολλές φορές ο παρουσιαστής είναι ο τροχονόμος και ο κριτής είναι πιο σημαντικός».

Για τις φήμες που τον θέλουν να παίρνει μέρος στο «Just the 2 of us» είπε: «Μου έγινε μία πρόταση να λάβω μέρος στο Just the 2 of us. Αν δεν τελειώσει αυτή η εκπομπή δεν τρέχω σε άλλες εκπομπές. Δεν ξέρω ποιος ανακοίνωσε το όνομά μου. Εγώ δεν έχω εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Εγώ απάντησα στην πρόταση “μετά χαράς όταν τελειώσει το Big Brother”. Συναντήθηκα με τον Νίκο Κοκλώνη αλλά συναντήθηκα γι’ αυτή την πρόταση που έγινε. Γελάσαμε με το μπέρδεμα που έγινε».

Μάλιστα, δε δίστασε να πει ότι διαφώνησε με την παραγωγή του ΣΚΑΙ για το πώς θα έπρεπε να γίνει το Big Brother: «Έχω μία άλλη άποψη για το Big Brother για το πώς πρέπει να γίνει αλλά αυτό δεν λέει κάτι, δεν είναι δική μου η παραγωγή. Τους ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόταση που μου έκαναν. Δεν ήμουν το ήσυχο παιδί αλλά και γι’ αυτό με πήρανε, για την ανησυχία μου, το μυαλό μου, την εμπειρία και την κρίση μου. Μου πρότειναν να μου μιλάνε στο αυτί αλλά εγώ ποτέ δεν έβαλα ακουστικό».

