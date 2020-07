Kid Young: Ο εμπνευστής του πρώτου ελληνικού sci-fi comic στο star.gr!

Ο Kid Young είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και DJ. Αν και αρχικά ασχολήθηκε με το hip hop, σύντομα μετέφερε το πάθος του και σε άλλα μουσικά είδη, όπως funk, soul και r’n’b. Τα DJ sets του έχουν γράψει ιστορία στα μεγαλύτερα clubs της χώρας, ενώ είναι εκείνος που έφερε στη χώρα μας πολλούς διάσημους καλλιτέχνες της διεθνούς urban σκηνής, όπως οι Fabulous, Fat Joe, Soulja Boy και The Game και έχει υπογράψει την παραγωγή σε πολλά hits αγαπημένων Ελλήνων τραγουδιστών.

Καινοτομώντας για ακόμα μία φορά, ο Kid Young πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο με το «Athliens», το πρώτο hip-hop sci-fi comic στην Ελλάδα, που κυκλοφορεί από την Panik Records και την Everyday Records, ένα εμπνευσμένο και σύγχρονο καλλιτεχνικό εγχείρημα που συνδυάζει τον ήχο και εικόνα.

Ο Kid Young μιλά στο star.gr για το «Athliens» και τα δύο πρώτα επεισόδιά του, τα «Chop Money» και «Struggle», περιγράφει τη δημιουργική διαδικασία μέχρι να φτάσει το project στο κοινό και αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια!

Πως προέκυψε η ιδέα του «Athliens», του πρώτου hip hop sci-fi comic στην Ελλάδα;

Το καλοκαίρι του 2019 ήμουν στο Λονδίνο, έκατσα περίπου 4 μήνες και κυρίως αφιέρωσα τον χρόνο μου στο να γράφω μουσική, να πηγαίνω σε εκθέσεις με comics και παιχνίδια. Ένα βράδυ έγραψα το beat για το «Chop Money» το πρώτο επεισόδιο του «Athliens» και, ενώ το άκουγα στα ακουστικά… σκεφτόμουν διαστημόπλοια!

Με δεδομένο ότι το όνομα του project είναι ένα ξεκάθαρο λογοπαίγνιο, πως σχετίζονται οι «Athliens» με την Αθήνα και τους ανθρώπους της; Αποτελεί αυτό το project μία «κατακραυγή» για τα κακώς κείμενα στην πόλη και τους πολίτες;

Οι Αθηναίοι είναι οι καινούριοι Aliens!

Η ιστορία των «Athliens» ξεκίνησε με το «Chop Money» και συνεχίστηκε, πριν από λίγες ημέρες, με το «Struggle», που κυκλοφορούν από την Panik Records και την Everyday Records. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές των δύο soundtracks;

Στο «Chop Money», όπου τέσσερις Athliens επιβιώνουν όταν ένας κομήτης χτυπάει το κέντρο της Αθήνας, έχω συνεργαστεί με τους Moose, Νέγρο του Μοριά και τον Daree. Στο «Struggle» παρουσιάζουμε δύο έξτρα ήρωες, τον «Musah» και τον «Crazie E».

Ποια είναι η επόμενη περιπέτεια των «Athliens»; Μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι, τόσο για το story, όσο και για τη μουσική;

Την συνέχεια θα την δούμε το χειμώνα και θα έχει ήρωες γενικότερα από το urban culture, πολλά γνώριμα σημεία της Αθήνα, πολλές εκπλήξεις στο story. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα βγει άλμπουμ «Athliens» με 3 επεισόδια!

Πως γίνεται η δημιουργική διαδικασία του «παντρέματος» του comic, που σχεδιάζει ο Κώστας Παντούλας, με το animation που επιμελούνται οι Los Ecret και τη μουσική σου, ώστε να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα στο κοινό;

Εγώ γράφω τα beats, παίρνω τον Κώστα τηλέφωνο και αρχίζουμε και συζητάμε για τους ήρωες, το σενάριο, την αισθητική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και στο τέλος πέφτει στα χέρια του Γρηγόρη που κάνει τα μαγικά του στο βίντεο. Το πρώτο επεισόδιο ήταν μια τελείως πειραματική διαδικασία και για τους τρεις μας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον Κώστα και τον Γρηγόρη, είναι ομαδική δουλειά και νομίζω ότι μας κάνει happy όλους η διαδικασία… φαίνεται και στο αποτέλεσμα!

Σε τι διαφέρει αυτό το project από τη μέχρι σήμερα πορεία σου στη μουσική;

Διαφέρει με οτιδήποτε έχω κάνει γιατί πραγματοποιώ οποιαδήποτε φαντασία που είχα σαν παιδί και με κάνει να νιώθω έτσι. KID!!!

Θεωρείς ότι το ελληνικό κοινό είναι εξοικειωμένο ή μπορεί να δεχθεί εύκολα και να κατανοήσει projects όπως το «Athliens»;

Το ελληνικό κοινό ενημερώνεται και εξελίσσεται σε πιο γρήγορους ρυθμούς απ’ ότι παλιότερα και το «Athliens» σχετίζεται με καταστάσεις που ζούμε. Οπότε, απαντώ «ναι»!

Ο rap/ trap ήχος έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας και ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Θεωρείς ότι αυτό είναι μία μόδα της εποχής ή μία τάση που ήρθε και θα μείνει;

Ο κόσμος έχει ανάγκη από το «ωμό» και στο συγκεκριμένο είδος θα το βρεις αυτό. Οι καλλιτέχνες έχουν εξελιχθεί και κάνουν μουσική.

Εκτός από το «Αthliens», τι άλλα επαγγελματικά σχέδια έχεις;

Μέσα στον Ιούλιο θα κυκλοφορήσει merch από το «Athliens». Το χειμώνα θα κυκλοφορήσει το πρώτο προσωπικό μου άλμπουμ που θα ονομάζεται «KIDROOM».

«You better look out kid»!