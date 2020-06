Αυτό είναι το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του «Taxi Girl»

Η φετινή σεζόν φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και οι ιθύνοντες των καναλιών ετοιμάζονται για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε εκπλήξεις στο τηλεοπτικό τοπίο. Πριν από λίγες ημέρες, ο Γιάννης Πουλόπουλος μέσα από την εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου» είχε πει ότι υπάρχουν σκέψεις για επαναφορά του «Taxi Girl».

«Η Βίκυ Σταυροπούλου υπήρξε για καιρό το μήλον της έριδος μεταξύ του Mega, που την ήθελε για καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή με την κόρη της, και του Open, με σκοπό τη συμμετοχή της στο Just The 2 Of Us 2», είπε ο δημοσιογράφος το πρωί της Τετάρτης (17/06).

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Νίκος Κοκλώνης είχε ενημερώσει τους συνεργάτες του προκειμένου να διερευνήσουν τι συμβαίνει με τα δικαιώματα του Taxi Girl, θέλοντας να προτείνει την παρουσίαση στη Βίκυ Σταυροπούλου.

Οι συνεργάτες του παρουσιαστή βρέθηκαν προ εκπλήξεων αφού ανακάλυψαν ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει πάρει ο ΑΝΤ1, τα κρατά την άκρη και μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε αν θα δούμε την εκπομπή στην αρχή της σεζόν ή αργότερα. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι και του Μάρκου Σεφερλή, που είναι ο πρώτος που το είχε κάνει με μεγάλη επιτυχία στον ΑΝΤ1.

Βέβαια, ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν σε συζητήσεις με το κανάλι του Αμαρουσίου για ένα εβδομαδιαίο show δικής του έμπνευσης.



