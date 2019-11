Αυτή είναι η «χρυσή» εντεκάδα του GNTM - Ποιο κορίτσι θα νικήσει;

Είναι οι έντεκα καλύτερες του GNTM. Έχουν φτάσει τόσο κοντά στην «πηγή», κι όμως, μόνο μία θα «πιει νερό» και θα «στεφθεί» Greece’s Next Top Model 2019.

Aς δούμε την τελική 11άδα:

1.Την Πόπη με το που τη γνωρίσαμε, την αποχαιρετήσαμε απ’ το GNTM, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις φοβίες της στην κάθετη πασαρέλα με τα σχοινιά. Στα επεισόδια της προηγούμενης βδομάδας, το μοντέλο μπήκε ξανά στον διαγωνισμό περνώντας ένα απαιτητικό casting κι έτσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις τοπ 11. Είναι 30 ετών, κατάγεται από τη Χαλκιδική και ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει φυσιοθεραπεία και εργάζεται ως μοντέλο τα τελευταία εννιά χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς και σε πολλές φωτογραφικές καμπάνιες, ενώ ταυτόχρονα, σχεδιάζει τη δική της συλλογή με μαγιό.

2. Η Άννα - Μαρία είναι 18 χρόνων και έχει μόλις τελειώσει το σχολείο. Της αρέσουν πολύ τα μυθιστορήματα και ο κινηματογράφος, ενώ παίζει πιάνο από τα επτά της . Ανήκει τον τελευταίο καιρό σε πρακτορείο μοντέλων και έχει κάνει κάποιες πασαρέλες και φωτογραφίσεις. Στον διαγωνισμό έχει χαρακτηριστεί ως ‘’Bratis girl’’, αφού απ’ την πρώτη κιόλα στιγμή, ο κριτής του διαγωνισμού την ξεχώρισε για την ομορφιά και τις αναλογίες της.

3. Το golden pass του GNTM, το κορίτσι δηλαδή, που πέρασε απευθείας στο σπίτι του διαγωνισμού, είναι Ελευθερία, η οποία κατάγεται από την Αθήνα. Η 20χρονη, αποχώρησε από το σπίτι του διαγωνισμού, όμως τώρα είναι και πάλι μέσα, αφού, όπως και η Πόπη και η Εμμανουέλα, είχαν μία δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα απαιτητικό casting.Έχει κάνει σπουδές πάνω στον κινηματογράφο και θέλει να γίνει σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ενώ στο ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τη ρυθμική γυμναστική και βλέπει ταινίες. Ονειρεύεται να κάνει καριέρα ως μοντέλο, όμως, ως τώρα, δεν έχει ξαναδουλέψει στον χώρο. Όνειρό της είναι να ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue, καθώς και να σκηνοθετήσει μία ταινία στο Hollywood.

4. Η Ίλντα είναι 24 ετών και η καταγωγή της είναι από την Αλβανία. Γυμνάζεται καθημερινά και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ενώ έχει εργαστεί και ως μεταφράστρια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το modelling και έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ομορφιάς (Miss cosmopolitan of Malaysia, Miss leisure of China, Miss fashion Θεσσαλονίκης, Miss adriatic of Αlbania, final top four of Μiss Universe of Αlbania). Παράλληλα, έχει κάνει πολλές φωτογραφίσεις και πασαρέλες κυρίως στην Ινδία, όπου και μένει ο σύντροφός της. Η μέχρι τώρα πορεία της στον διαγωνισμό μόδας δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή παίκτρια.

5. Η Κέισι είναι 24 χρόνων και επίσης κατάγεται από την Αλβανία, ενώ έχει μεγαλώσει στην Καβάλα. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το μπάσκετ 12 χρόνια και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει αισθητική. Σε ηλικία 20 ετών, ξεκίνησε να συνεργάζεται με πρακτορείο του Βορρά και να δουλεύει ως μοντέλο. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες σχεδιαστές και κάνει φωτογραφήσεις για e-shops ρούχων. Στο GNTM κρατά σταθερή πορεία απ’ την αρχή ως και σήμερα που βρίσκεται στην εντεκάδα.

6. Η Μαρία η αγρότισσα είναι μία απ’ τις πιο χαρακτηριστικές «μορφές» του GNTM 2019. Είναι 19 ετών και κατάγεται από το χωριό, Μάννα Κορινθίας. Από μικρό παιδί βοηθάει τον πατέρα της με τις αγροτικές δουλειές ενώ παράλληλα εργάζεται και στη λαϊκή αγορά. Ακόμη, έχει εργαστεί ως σερβιτόρα, καθαρίστρια σε ξενοδοχείο, βοηθός εκπαιδευτή ιππασίας, αλλά και ομαδάρχισσα σε κατασκηνώσεις. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τον αθλητισμό, ενώ με το modelling δεν έχει καμία απολύτως επαφή. Ωστόσο, όπως φαίνεται στις φωτογραφήσεις- δοκιμασίες, η Μαρία «βάζει τα γυαλιά» σε πολλά κορίτσια που ασχολούνται με τον χώρο της μόδας.

7. Η Χαρά είναι 25 ετών, κατάγεται από την Ηγουμενίτσα, έχει ζήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία και τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός. Έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας και σε φωτογραφίσεις και παράλληλα ασχολείται με το ΥouTube. Αγαπάει τον χορό, το τραγούδι, το περπάτημα, ενώ ασχολείται ερασιτεχνικά με το μακιγιάζ. Είναι σίγουρα μία από τις πιο αγαπητές διαγωνιζόμενες του GNTM και η ως τώρα πορεία της δείχνει ότι δεν το βάζει εύκολα κάτω.

8. Το φαβορί του GNTM, Κάτια, είναι 22 ετών και κατάγεται από την Ουκρανία. Λατρεύει τον αθλητισμό και τα extreme sports, όπως το τένις, την ιππασία, το σκι, το wakeboard και τη σκοποβολή. Με το modelling ασχολείται επαγγελματικά από τα 16 της και έχει περπατήσει στην πασαρέλα για μεγάλους σχεδιαστές στην Ελλάδα. Ακόμα, δραστηριοποιείται σε φωτογραφικές και διαφημιστικές καμπάνιες σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Ινδία. Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει και σε τηλεοπτικό σίριαλ και ένα από τα δύο μεγάλα της όνειρα είναι να πρωταγωνιστήσει σε ταινία βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη. Το άλλο της μεγάλο όνειρο είναι να ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue. Και ποιο μοντέλο δεν θα το ‘θέλε(;)

9. Η Κωνσταντίνα είναι 19 χρονών, γεννήθηκε στην Κρήτη και μεγάλωσε στη Δράμα. Σπουδάζει ψυχολογίας και στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τη γυμναστική, τη ζωγραφική, ενώ της αρέσει να γράφει ποιήματα. Η πρώτη της επαφή με τον χώρο του modelling είναι στο GNTM. Θέλει να το δοκιμάσει και είναι καλή σε αυτό, γιατί όχι, να μην να το συνεχίσει με επιτυχία. Ονειρεύεται να μπει σε σώμα ασφαλείας και να γίνει ηθοποιός στο θέατρο.

10. Η Ασημίνα έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κρήτη. Η 27χρονη έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση για 14 χρόνια. Τώρα αθλείται κάνοντας crossfit. Με το modelling ξεκίνησε ν΄ασχολείται στα 19 της αλλά το εγκατέλειψε γιατί απογοητεύτηκε απ’ τον χώρο, καθώς δεν της έκανα προτάσεις για δουλειές. Πλέον, εργάζεται στον τομέα πωλήσεων σε εταιρεία εμπορίας τροφίμων και ονειρεύεται να κάνει δική της συλλογή με ρούχα. Στο GNTM είναι μία από τις FF, αλλά όπως φαίνεται τελευταία δεν τα πηγαίνει καλά στις φωτογραφίσεις – δοκιμασίες και έχει βγει στη «σέντρα» αποχώρησης πολλές φορές. Παραμένει μέσα ωστόσο.

11. Η FF, Άννα, είναι 19 ετών και σπουδάζει κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, ενώ σκοπεύει να κάνει μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία, με την οποία θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Υπήρξε εθελόντρια σε ένα Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, το οποίο είχε ως στόχο την έμπρακτη ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου. Σχετικά με τον αθλητισμό, η Άννα έκανε τέσσερα χρόνια πόλο. Με το modelling ασχολείται επαγγελματικά μόνο μερικούς μήνες, έχει όμως ήδη λάβει μέρος σε πέντε επιδείξεις μόδας. Το μεγαλύτερό της όνειρο είναι να γίνει μοντέλο της Victoria’s Secret. Κρίμα που ανακοινώθηκε ότι τα shows του γνωστού οίκου δε θα ξαναγίνουν.