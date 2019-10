GNTM - Σουζάνα: Τα πρώτα λόγια μετά την αποχώρησή της απ' τον διαγωνισμό

Η Σουζάνα δεν εντυπωσίασε σε κανένα από τα τρία μέρη της δοκιμασίας και θα αποχωρήσει. Ας ακούσουμε τις σκέψεις της. @starchanneltv #StarChannelTv #GNTMgr

A post shared by Greece's Next Top Model (@gntmgr) on Oct 29, 2019 at 2:48pm PDT