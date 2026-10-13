Η επιστήμη μίλησε: Είναι όντως πιο νόστιμο το φαγητό της επόμενης ημέρας;

Μια νέα μελέτη έβαλε στο μικροσκόπιο το αιώνιο ερώτημα

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Την επόμενη ημέρα, έχοντας πάρει λίγη απόσταση από όλη αυτή τη διαδικασία, μπορεί να το απολαύσεις διαφορετικά.

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Αν μεγάλωσες με μια μαμά που έκλεινε καλά το τάπερ και σου έλεγε με απόλυτη σιγουριά πως το φαγητό θα είναι ακόμα πιο νόστιμο την επόμενη μέρα, μάλλον ήξερες ότι είχε δίκιο. Από την άλλη, υπάρχει και εκείνο το φαγητό απ' έξω που έχει μείνει μόλις τρεις ώρες στο ψυγείο και, με κάποιον ανεξήγητο τρόπο, ξαφνικά έχει γεύση… ψυγείου. Τελικά, τι συμβαίνει;

Η επιστήμη μίλησε: Είναι όντως πιο νόστιμο το φαγητό της επόμενης ημέρας;

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Deakin στην Αυστραλία αποφάσισαν να δώσουν επιτέλους μια απάντηση στο αιώνιο ερώτημα για το αν τα φαγητά της επόμενης ημέρας είναι πράγματι πιο νόστιμα. Σε μια προκαταρκτική μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από άλλους ειδικούς, 65 ενήλικες δοκίμασαν τέσσερα πιάτα που συχνά θεωρούμε ότι γίνονται καλύτερα αφού περάσει μία νύχτα στο ψυγείο: λαζάνια με μοσχάρι, κότοπουλο με βούτυρο και γλυκό με μήλο.

Κάποια από τα πιάτα ήταν φρεσκομαγειρεμένα, ενώ άλλα είχαν μαγειρευτεί την προηγούμενη ημέρα και απλώς ξαναζεσταθεί. Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ποια εκδοχή δοκίμαζαν.

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Και το αποτέλεσμα; Μόνο το κότοπουλο με βούτυρο κέρδισε ξεκάθαρα τη μάχη της επόμενης ημέρας. Οι συμμετέχοντες προτίμησαν την εκδοχή που είχε μαγειρευτεί μία ημέρα νωρίτερα σχεδόν στο 64% των περιπτώσεων. Μπορούσαν να ξεχωρίσουν το γλυκό μήλου από τις ξαναζεσταμένες εκδοχές, όμως δεν έδειξαν σαφή προτίμηση στη μία ή την άλλη. Όσο για τα λαζάνια; Σχεδόν ισοπαλία.

Γιατί κάποια φαγητά είναι πράγματι καλύτερα την επόμενη μέρα;

Η επιστήμη μίλησε: Είναι όντως πιο νόστιμο το φαγητό της επόμενης ημέρας;

Ο επικεφαλής της μελέτης, Russell Keast, ειδικός στην αισθητηριακή επιστήμη και παράλληλα εκπαιδευμένος μάγειρας, καταλαβαίνει απόλυτα τη γοητεία του φαγητού της επόμενης ημέρας. «Παίρνεις ένα κάρυ απ' έξω το βράδυ και μετά τρως το υπόλοιπο για πρωινό την επόμενη μέρα και, με κάποιον τρόπο, μοιάζει ακόμα καλύτερο», δήλωσε στο New Scientist.

Η μελέτη εξέτασε τι προτιμούν οι άνθρωποι, όχι τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο ίδιο το φαγητό. Μία από τις θεωρίες είναι ότι τα μπαχαρικά και τα αρωματικά συστατικά «ηρεμούν» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως έχει εξηγήσει η επιστήμονας τροφίμων Kantha Shelke του Institute of Food Technologists, οι πιο έντονες γεύσεις μπορεί να γίνονται λιγότερο επιθετικές με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα το φαγητό να αποκτά πιο ισορροπημένη και ολοκληρωμένη γεύση.

Γιατί το ξαναζεσταμένο κρέας μπορεί να απογοητεύσει;

Η επιστήμη μίλησε: Είναι όντως πιο νόστιμο το φαγητό της επόμενης ημέρας;

Το κρέας είναι μια διαφορετική ιστορία. Όταν ξαναζεσταίνεται, μπορεί να αποκτήσει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «γεύση από το ξαναζέσταμα»: μια κάπως μπαγιάτικη, σχεδόν χάρτινη γεύση, η οποία προκαλείται από την αντίδραση των λιπαρών του μαγειρεμένου κρέατος με το οξυγόνο όσο αυτό βρίσκεται στο ψυγείο.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Deakin εκτιμούν ότι η πλούσια σάλτσα του κότοπουλου που έχει μέσα και βιύτυρο μπορεί να βοηθά να καλύπτεται μέρος αυτής της γεύσης, αν και η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εξετάστηκε άμεσα στη μελέτη. Υπάρχει, όμως, ακόμη ένας λόγος που τα λαζάνια μπορεί να μην κατάφεραν να κερδίσουν. Τα ζυμαρικά και το ρύζι αλλάζουν υφή όταν μένουν στο ψυγείο, καθώς μεταβάλλεται το άμυλό τους. Έτσι, η υφή των ζυμαρικών μπορεί να γίνει πιο σκληρή την επόμενη μέρα.

Διαβάστε αναλυτικά για το φαγητό της προηγούμενης ημέρας, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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