Ξέσπασε η κόρη του Λαζαρίδη: «Η αδερφή του μπαμπά μου με έλεγε μπ@@@@»

Μετά τις αποκαλύψεις της Αγγελικής Ηλιάδη πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε και την απάντηση της Λίτσας Λαζαρίδη πως θα προβεί σε μηνύσεις καθώς προσβάλλει τη μνήμη του αδερφού της, η πρωτότοκη κόρη του επιχειρηματία για πρώτη φορά ξεσπά κατά της θείας της.

«Είμαι το πρώτο παιδί του Μπάμπη Λαζαρίδη. Οι γονείς μου χώρισαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος. Ο πατέρας μου έφυγε τότε και άφησε τη μάνα μου έγκυο, μόνη της. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση. Δεν έχω καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του. Είχαμε μιλήσει 2-3 μπορεί και 4 φορές όταν ήμουν μικρή στο τηλέφωνο. Τον ρώταγα πότε θα έρθει να με δει, και μου έλεγε "άγγελέ μου, μου θα έρθω”. Σαν παιδί που χάρηκε κι εγώ περίμενα όλη μέρα να έρθει. Κάθε αμάξι που σταματούσε μπροστά από το σπίτι, περίμενα ότι θα ήταν εκείνος. Αλλά δεν ήρθε. Ακούω πολλές ιστορίες για το αν ήταν καλός ή κακός, το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι για μένα, πατέρας δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καλός, ούτε κακός, γιατί δεν ήταν καθόλου πατέρας για μένα» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία ενώ αποκάλυψε πως η θεία της την αποκαλούσε μ@@@.

«Μια φορά, το 2016 πήγα να δω τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι θέλουμε μόνο την περιουσία του πατέρα μου, που ήταν απολύτως ψέματα. Μόνο έτσι δεν είναι. Η μάνα μου είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για έναν δικηγόρο για να μην πάρουμε τίποτα. Ήξεραν ότι υπάρχω. Η αδελφή του βγήκε και με είπε μπ@@@» ανέφερε στην εκπομπή το Πρω1νό.

Η μονάκριβη κόρη του επιχειρηματία βίωσε στο πετσί της την απόρριψη καθώς, όπως ισχυρίστηκε και ο παππούς της και η γιαγιά της και οι αδερφές του πατέρα της ήξεραν την ύπαρξή της όμως όχι μόνο δεν άνοιξαν την αγκαλιά τους να τη δεχτούν αλλά αντίθετα κατηγορούσαν εκείνη και τη μητέρα της πως ήθελε λεφτά.

"Ήταν όλα ψέματα και αυτά φυσικά με πείραξαν. Η μάνα μου μόνη της με μεγάλωσε. Δούλευε πολύ σκληρά για να κάνω εγώ μια καλή ζωή και να πάω να σπουδάσω. Ακούμε μόνο για δύο παιδιά, αλλά οι περισσότεροι ήξεραν ότι υπάρχουν τρία παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα ή δεν πόνεσα όταν πέθανε. Είχα την ελπίδα, ότι θα τον γνωρίσω κάποτε και θα τον ρωτήσω όλα αυτά που ήθελα» επεσήμανε.

Παράλληλα αποκάλυψε και το αν έχει σχέση με τα δύο της αδέρφια Μπάμπη(σ.σ: γιο της Αγγελικής Ηλιάδη) και Βασίλη(σ.σ: γιο της Πόπης Μαλλιωτάκη).

«Στον Βασίλη είχα στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα αν θέλει να γνωριστούμε κάποια στιγμή, αλλά ούτε το διάβασε, ούτε μου απάντησε και από τότε το άφησα. Στον Μπάμπη δεν έχω στείλει. Εμείς σαν παιδιά, δεν φταίμε σε τίποτα. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι δεν θέλω να τα γνωρίσω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές και ότι είναι εντάξει για όλους μας έτσι όπως είμαστε», είπε.

H μονάκριβη κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη ανέφερε επίσης πως δεν είχε δει ποτέ από κοντά τον μπαμπά της καθώς πάντα της έλεγε πως θα έρθει αλλά δεν ερχόταν ποτέ.

