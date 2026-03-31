Ξέσπασε η κόρη του Λαζαρίδη: «Η αδερφή του μπαμπά μου με έλεγε μπ@@@@»

«Ο μπαμπάς μου μου έλεγε πως θα έρθει και δεν ερχόταν ποτέ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.03.26 , 22:40 Χτύπησαν ξανά οι «δράκοι» του Πειραιά και του Περιστερίου
31.03.26 , 22:11 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις
31.03.26 , 22:06 Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:59 Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»
31.03.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 69.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:30 MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»
31.03.26 , 21:11 Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!
31.03.26 , 21:11 Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
31.03.26 , 21:09 Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα
31.03.26 , 21:00 Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι στη Χαβάη
31.03.26 , 21:00 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία
31.03.26 , 20:31 Κακοκαιρία: Οι 8 «κόκκινες» περιοχές της Αττικής που είναι στο επίκεντρο
31.03.26 , 20:28 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
31.03.26 , 20:18 Θεοχαράκης A.E: Έφερε τα ελαστικά MatraX Tyres
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 31.03.26, 21:20
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη, Μαρία, αποκαλύπτει την απόρριψη που βίωσε από την οικογένεια του πατέρα της, ο οποίος την εγκατέλειψε.
  • Κατήγγειλε τη θεία της ότι την αποκαλούσε προσβλητικά και ότι η οικογένεια γνώριζε την ύπαρξή της αλλά δεν την αποδέχτηκε.
  • Η Μαρία δήλωσε ότι η μητέρα της την μεγάλωσε μόνη της και ότι δεν επιθυμούσε την περιουσία του πατέρα της.
  • Δεν έχει καμία επικοινωνία με τα αδέλφια της και δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της.
  • Ανέφερε ότι πάντα περίμενε τον πατέρα της να έρθει, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε.

Μετά τις αποκαλύψεις της Αγγελικής Ηλιάδη πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε και την απάντηση της Λίτσας Λαζαρίδη πως θα προβεί σε μηνύσεις καθώς προσβάλλει τη μνήμη του αδερφού της, η πρωτότοκη κόρη του επιχειρηματία για πρώτη φορά ξεσπά κατά της θείας της.

Αγγελική Ηλιάδη: Βίντεο με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στο σπίτι τους

«Είμαι το πρώτο παιδί του Μπάμπη Λαζαρίδη. Οι γονείς μου χώρισαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος. Ο πατέρας μου έφυγε τότε και άφησε τη μάνα μου έγκυο, μόνη της. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση. Δεν έχω καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του. Είχαμε μιλήσει 2-3 μπορεί και 4 φορές όταν ήμουν μικρή στο τηλέφωνο. Τον ρώταγα πότε θα έρθει να με δει, και μου έλεγε "άγγελέ μου, μου θα έρθω”. Σαν παιδί που χάρηκε κι εγώ περίμενα όλη μέρα να έρθει. Κάθε αμάξι που σταματούσε μπροστά από το σπίτι, περίμενα ότι θα ήταν εκείνος. Αλλά δεν ήρθε. Ακούω πολλές ιστορίες για το αν ήταν καλός ή κακός, το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι για μένα, πατέρας δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καλός, ούτε κακός, γιατί δεν ήταν καθόλου πατέρας για μένα» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία ενώ αποκάλυψε πως η θεία της την αποκαλούσε μ@@@.

«Μια φορά, το 2016 πήγα να δω τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι θέλουμε μόνο την περιουσία του πατέρα μου, που ήταν απολύτως ψέματα. Μόνο έτσι δεν είναι. Η μάνα μου είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για έναν δικηγόρο για να μην πάρουμε τίποτα. Ήξεραν ότι υπάρχω. Η αδελφή του βγήκε και με είπε μπ@@@» ανέφερε στην εκπομπή το Πρω1νό.

Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»

Η μονάκριβη κόρη του επιχειρηματία βίωσε στο πετσί της την απόρριψη καθώς, όπως ισχυρίστηκε και ο παππούς της και η γιαγιά της και οι αδερφές του πατέρα της ήξεραν την ύπαρξή της όμως όχι μόνο δεν άνοιξαν την αγκαλιά τους να τη δεχτούν αλλά αντίθετα κατηγορούσαν εκείνη και τη μητέρα της πως ήθελε λεφτά. 

"Ήταν όλα ψέματα και αυτά φυσικά με πείραξαν. Η μάνα μου μόνη της με μεγάλωσε. Δούλευε πολύ σκληρά για να κάνω εγώ μια καλή ζωή και να πάω να σπουδάσω. Ακούμε μόνο για δύο παιδιά, αλλά οι περισσότεροι ήξεραν ότι υπάρχουν τρία παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα ή δεν πόνεσα όταν πέθανε. Είχα την ελπίδα, ότι θα τον γνωρίσω κάποτε και θα τον ρωτήσω όλα αυτά που ήθελα» επεσήμανε.
Παράλληλα αποκάλυψε και το αν έχει σχέση με τα δύο της αδέρφια Μπάμπη(σ.σ: γιο της Αγγελικής Ηλιάδη) και Βασίλη(σ.σ: γιο της Πόπης Μαλλιωτάκη).

«Στον Βασίλη είχα στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα αν θέλει να γνωριστούμε κάποια στιγμή, αλλά ούτε το διάβασε, ούτε μου απάντησε και από τότε το άφησα. Στον Μπάμπη δεν έχω στείλει. Εμείς σαν παιδιά, δεν φταίμε σε τίποτα. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι δεν θέλω να τα γνωρίσω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές και ότι είναι εντάξει για όλους μας έτσι όπως είμαστε», είπε.

H μονάκριβη κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη ανέφερε επίσης πως δεν είχε δει ποτέ από κοντά τον μπαμπά της καθώς πάντα της έλεγε πως θα έρθει αλλά δεν ερχόταν ποτέ.

«Μου έλεγε πως θα έρθει και εγώ πάντα τον περίμενα. Όποιο αμάξι σταματούσε μπροστά από το σπίτι μου νόμιζα πως είναι το δικό του και πήγαινα να δω» 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top