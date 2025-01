Τζολί: Η δημόσια εμφάνιση λίγο μετά το επίσημο διαζύγιο από τον Pitt

Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια αντιδικιών και συγκρούσεων ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί κατέληξαν τελικά σε συμφωνία και πήραν και επίσημα διαζύγιο.

O Brad Pitt στην πρεμιέρα "Wolfs" πριν από λίγες μέρες/ φωτογραφία από apimages

Η Αντζελίνα Τζολί/ φωτογραφία από apimages

Το ζευγάρι για το καλό των έξι παιδιών του, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, και των 16χρονων διδύμων Knox και Vivienne, κατάφερε να βρει μία λύση.

Λίγες μέρες αργότερα η χολιγουντιανή ηθοποιός έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με την κόρη της Ζαχάρα η οποία πλέον είναι 9 ετών.

H Τζολί με την κόρη της Ζαχάρα στα βραβεία του Palm Springs Film Festival/ φωτογραφία από apimages

Angelina Jolie is joined by daughter Zahara at the #PSFilmAwards2025 pic.twitter.com/QkgtTk51E8