Συνατσάκη: «Η φήμη ότι είχα σχέση με την Ντορέττα...»

Η Μαίρη Συνατσάκη πήγε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Matilda» για να δει την καλύτερη φίλη της, Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Μάλιστα, απάντησε και για τις φήμες ότι διατηρούσε σχέση με την Ντορέττα.

«Το περίμενα ότι θα με ρωτήσουν, γιατί αυτή η φήμη υπάρχει πολλά χρόνια. Επειδή είμαστε τόσα πολλά χρόνια τόσο φίλες. Έχει ξανάρθει στα αυτιά μου. Η φήμη ότι είχα σχέση με την Ντορέττα είναι σαν να μου πει κάποιος ότι είμαι πλυντήριο πιάτων γι` αυτό και απάντησα» είπε η Μαίρη Συνατσάκη στις τηλεοπτικές κάμερες.

Φίλιππος Ιωάννου (Fipster) - Ντορέττα Παπαδημητρίου - Μαίρη Συνατσάκη στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Μatilda

H Mαίρη Συνατσάκη πήγε στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Matilda με τον σύντροφό της, Ίαν Στρατή

H Μαίρη Συνατσάκη είχε απαντήσει και μέσα από το κανάλι της στο Youtube για την Ντορέττα Παπαδημητρίου τα εξής:

«Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα «Legalize gay» πριν 12-15 χρόνια και μιλάω τόσο άνετα, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό» είχε δηλώσει η Youtuber πριν μερικές εβδομάδες.

