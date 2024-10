Μενούνος: Οι φωτογραφίες με την κόρη της και η αποκάλυψη για το όνομά της

Βίντεο για τη βάπτιση της μικρής Αθηνάς - Αλεξάνδρας από την εκπομπή Breakfast@Star

Από τη στιγμή που κράτησαν στην αγκαλιά τους την κόρη τους, που απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας, η Μαρία Μενούνος και ο σύζυγός της Κέβιν Αντεργκάρο ζουν την απόλυτη ευτυχία.

Η Αθήνα - Αλεξάνδρα έγινε 16 μηνών και με αφορμή το γεγονός, η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια πραγματοποίησε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αναρτώντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, η γλυκιά μανούλα εξέφρασε για άλλη μια φορά την αγάπη της για τη δεύτερη πατρίδα της, την Ελλάδα, ενώ αποκάλυψε τι συμβολίζουν τα δύο ονόματα που έδωσε στη μονάκριβη κόρη της.

«16 μήνες σήμερα! Η Αθηνά είναι τόσο Ελληνίδα, είναι στο αίμα της (και το όνομά της)! Αστείο γεγονός – Το όνομα της Αθηνάς είναι η θεά του πολέμου, της σοφίας, του θάρρους και της δύναμης και το μεσαίο της όνομα, Αλεξάνδρα είναι η υπερασπιστής της ανθρωπότητας. Ταιριάζει μόνο που πήραμε ασορτί ελληνικά φορέματα στο πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα (Swipe to see us twinning- I can’t it )», έγραψε η Μαρία Μενούνος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media