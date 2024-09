Το φιλί της Οικονομάκου στον Τσερέλα - «Στην Τοσκάνη μαζί σου»

Τα instastories της Οικονομάκου από τη ρομαντική απόδραση με τον Τσερέλα στην Τοσκάνη

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο, Μπρούνο Τσερέλα, δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Οικονομάκου- Τσερέλα: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην Τοσκάνη/ πηγή instagram

Το ερωτευμένο ζευγάρι, μετά το Μιλάνο, ταξίδεψε στη γραφική Τοσκάνη, την επαρχία που φημίζεται για τους αμπελώνες της και το καλό ιταλικό κρασί.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός, τη βλέπουμε αγκαλιά με τον μπασκετμπολίστα σύντροφό της και σε μία από αυτές να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Σε άλλες, περιηγούνται σε κάποιο οινοποείο.

Οικονομάκου- Τσερέλα: H επισκεψή τους σε οινοποιείο της Τοσκάνης/ πηγή instagram

«Love, wine, and endless Tuscan views—couldn’t ask for a more perfect getaway 🍇❤️🌿 #TuscanyWithYou #DreamyEscape (Έρωτας, κρασί και ατελείωτες εικόνες από την Τοσκάνη- Δε θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο για μια τέλεια απόδραση #Τοσκάνη μαζί σου #Ονειρική απόδραση)», σημειώνει στη λεζάντα του post της η ηθοποιός.

Οικονομάκου- Τσερέλα: Ρομαντική απόδραση στην Τοσκάνη/ πηγή instagram

Η Αθηνά Οικονομάκου δείχνει πολύ ερωτευμένη με τον νέο της σύντροφο, μετά το διαζύγιο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά.

