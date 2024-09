Karate Kid: Πέθανε ηθοποιός της ταινίας!

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Τσαντ ΜακΚουίν, γιος του αείμνηστου θρύλου των αγώνων και της υποκριτικής Στιβ ΜακΚουίν.

Ο ηθοποιός του Karate Kid και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στο Παλμ Σπρίνγκς της Καλιφόρνια. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του την επόμενη μέρα με μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στους ξεχωριστούς λογαριασμούς του Τσαντ και του Στιβ στο Instagram. Τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ακόμα γνωστά.

Ο Τσαντ υποδύθηκε τον Ολλανδό στην ταινία «The Karate Kid» του 1984 και επανέλαβε τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στην ταινία «The Karate Kid Part II». Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τρία παιδιά, δυο γιους και μία κόρη.

Rest in peace, Chad McQueen...Dutch was an incredible character!! Cobra Kai pic.twitter.com/3RadjKLbRu