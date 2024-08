Ανδρομάχη: Με λεοπάρ μαγιό λίγο πριν γεννήσει- Το φιλί στον Λιβάνη

Ο Γιώργος Λιβάνης είχε αποκαλύψει στην κάμερα του «Happy Day» το όνομα που θα πάρει ο γιος του, 17/6/24

Λίγο πριν γίνουν γονείς στο πρώτο τους παιδί, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από την παραλία και έγραψε τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του. «And where was I before the day That I first saw your lovely face? Now I see it everyday And I know I am The luckiest (Και πού ήμουν πριν από τη μέρα που πρωτοείδα το υπέροχο πρόσωπό σου? Τώρα το βλέπω κάθε μέρα και ξέρω ότι είμαι ο πιο τυχερός).

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο instagram, η τραγουδίστρια ποζάρει με λεοπάρ μαγιό, καθώς το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί. Η Ανδρομάχη έχει ήδη μπει στον μήνα της και περιμένει αγόρι!

Στα μέσα Ιουλίου, η μέλλουσα μανούλα είχε δημοσίευσει ξανά φωτογραφίες της με λεοπάρ μπικίνι από παραλία της Πάρου, όπου έκαναν διακοπές.

