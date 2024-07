Τζολί - Πιτ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο γιος τους μετά από τροχαίο

Δείτε βίντεο του Breakfast@Star για τη συνέντευξη που έδωσε η Αντζελίνα Τζολί στο Wall Street Journal, 14/12/23

Ο 20χρονος Παξ, γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με το ηλεκτρικό του ποδήλατο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός οδηγούσε το ηλεκτρικό του δίκυκλο σε έναν δρόμο του Λος Άντζελες, χωρίς κράνος, όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.

Η οικογένειά του φυσικά βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ οι θαυμαστές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας του.

