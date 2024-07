Δείτε βίντεο για την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ από το Breakfast@Star

Η Τζένιφερ Λόπεζ έβγαλε το κολιέ με το όνομα του Μπεν Άφλεκ και το αντικατέστησε με ένα που γράφει με χρυσά γράμματα το δικό της όνομα.

Εν μέσω έντονης φημολογίας ότι το διάσημο ζευγάρι χωρίζει, η σταρ εθεάθη να φοράει το νέο κολιέ που έγραψε «Τζένιφερ», καθώς έφευγε από γυμναστήριο στο Χάμπτονς την Παρασκευή. Το χρυσό κολιέ ήταν καλυμμένο με αστραφτερά διαμάντια.

Jennifer Lopez ditches Ben necklace for one with her own name amid Affleck divorce rumors https://t.co/4Na1ThN5oa pic.twitter.com/Vs8NMGqUtB