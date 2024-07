Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η γυμναστική και τα -πολλά- κιλά που έχει χάσει

Τα βίντεο που πόσταρε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η παρουσιάστρια έχει έναν ακόμα γιο, τον μικρούλη Βλάσση, ο οποίος απέκτησε πλέον ένα μικρό αδελφάκι. Ο δεύτερος γιος της θα πάρει το όνομα «Βασίλης», από τον πατέρα της και θα έχει το ίδιο όνομα με τον μπαμπά του και γνωστό επιχειρηματία, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η Queen Dina έχει ήδη ξεκινήσει γυμναστική για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, με την προσπάθειά της να στέφεται με μεγάλη επιτυχία, αφού έχει χάσει 10 ολόκληρα κιλά! Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής δημοσίευσε ένα insta story κάνοντας διάδρομο.

«Hello my friend, long time no see you», έγραψε η παρουσιάστρια, δείχνοντας έτσι πως είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γυμνάστηκε.

