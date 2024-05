Ελισάβετ Σπανού: Νέες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει

Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Ελισάβετ Σπανού στην εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα

Το πρώτο της παιδάκι πρόκειται να φέρει στον κόσμο σε λίγο καιρό η Ελισάβετ Σπανού.

Η τραγουδίστρια που διανύει τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένει κοριτσάκι και δε βλέπει την ώρα να το κρατήσει στην αγκαλιά της.

Η Ελισάβετ Σπανού έχει ποζάρει αρκετές φορές με την κοιλίτσα της φουσκωμένη! /Φωτογραφία Instagram

Φαίνεται ότι απολαμβάνει την περίοδο της εγκυμοσύνης της και δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά.

Το ίδιο έκανε η Ελισάβετ Σπανού και το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς δημοσίευσε δυο φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά γράφοντας: «The closest I’ll ever come to magic» (Το πλησιέστερο στη μαγεία).

Η ανάρτηση της Ελισάβετ Σπανού

