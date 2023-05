Catwoman η Φαίη Σκορδά - Κούκλα με total leather look και Gucci ζώνη

Με ένα look αλά Catwoman εμφανίστηκε η Φαίη Σκορδά σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. Η παρουσιάστρια σπάνια κάνει τέτοιες μεταμεσονύκτιες εξόδους, αλλά αυτή τη φορά ήθελε να διασκεδάσει με τις κολλητές της φίλες στο Hotel Ermou.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ επέλεξε για τη βραδιά ένα total leather look. Πιο συγκεκριμένα φόρεσε ένα μαύρο leather like κολάν με σέξι μαύρο κορμάκι, ενώ πρόσθεσε ένα biker leather jacket και ζώνη Gucci. Tο look της ολοκλήρωσε άψογα με μαύρες ψηλοτάκουνες μπότες μέχρι το γόνατο.

Δείτε το Catwoman look της Φαίης Σκορδά:

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα ήταν όλα στραμμένα επάνω της καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η αλήθεια είναι πως το μαύρο χρώμα δείχνει καταπληκτικά στις ξανθές γυναίκες.



