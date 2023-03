Βάλια Χατζηθεοδώρου: Πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφό της, Πέτρο Πυλαρινό;

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε για τη σχέση της με τον frontman των Alcatrash, Πέτρο Πυλαρινό αλλά και για τις άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Η παρουσιάστρια είχε ασχοληθεί με το αγωνιστικό αερόμπικ, ωστόσο ένας τραυματισμός που είχε στα 17 της χρόνια την ανάγκασε να σταματήσει.

«Για έναν χρόνο κοιμόμουν με την ομαδική φωτογραφία που είχαμε βγάλει κάτω από το μαξιλάρι μου. Αν και ήταν δική μου η απόφαση να σταματήσω», είπε στη συνέντευξή της, Ποιος είναι πρωινιάτικα.

Στη συνέχεια ξεκίνησε σπουδές στην αισθητική και στο μόντελινγκ μπήκε τυχαία. Θα έκανε το makeup σε φωτογράφηση με αποκριάτικες στολές, ωστόσο ένα μοντέλο αρρώστησε και πρότειναν στην ίδια να ποζάρει. Έπειτα έψαχνε η Υβόννη Μπόσνιακ κάποιο κορίτσι για την πρώτη της συλλογή. Μου άρεσε και αυτή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική φωτογράφηση και με τη βοήθειά της ξεκίνησα να δουλεύω».

Ακολούθησε η συμμετοχή της στον «Τροχό της τύχης» για δύο χρόνια. «Νομίζω ότι είχα πάρει αυτά που είχα να πάρω, είχα δώσει αυτά που είχα να δώσω, οπότε θεώρησα ότι είναι καλό, χωρίς να έχω κάνει κάποιο άλλο ραντεβού να σταματήσω. Επειδή είχε πάει αρκετά καλά, δεν ήθελα, επειδή εγώ δεν θα έχω την ενέργεια ή την όρεξη να χαλάσει κάτι από όλο αυτό», είπε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Στη συνέχεια ήρθε το The Voice: «Για το The Voice δεν είχα κάνει καμία συζήτηση, δεν ήξερα κανέναν και χτύπησε το τηλέφωνό μου από τον ΣΚΑΪ. Ένιωσα άβολα που έγραφαν ότι “έφαγα” τη δουλειά από τη Λάουρα Νάργες. Δεν μου άρεσε η σύγκριση που υπήρξε όταν βγήκα στο The Voice».

Η γνωριμία και η σχέση της με τον Πέτρο Πυλαρινό

«Με τον Πέτρο γνωριστήκαμε μέσω κοινών γνωστών. Οι ενδυματολόγοι στον «Τροχό της τύχης» ήταν οι ίδιοι με το «Καλό μεσημέρακι». Κάπως έτσι πήγαμε σε κάποιο live. Δεν είχαν σκεφτεί να γίνει προξενιό. Κάπως έτσι πήγαμε στην αρχή φιλικά. Ο Πέτρος είναι πολύ γλυκός και δεν χάνει ευκαιρία να μου λέει όμορφα λόγια. Στα τρία χρόνια που είμαστε μαζί και είμαστε και κάτω από την ίδια στέγη μετά τους πρώτους δύο μήνες ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές του, οπότε κι εγώ ξέρω τι ζητάω. Δεν ξέρω τι κάνει εκείνος, αλλά εγώ ψέματα δεν λέω. Δεν έχουμε σκεφτεί να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Δεν μας έχει βγει αυτή η ανάγκη», εξομολογήθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου για τη σχέση της με τον Πέτρο Πυλαρινό.

