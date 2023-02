Μπρους Γουίλις: Είχε ανοίξει πυρ κατά λάθος σε γύρισμα

Δείτε βίντεο για τον Μπρους Γουίλις από το Breakfast@Star

Ο Μπρους Γουίλις, όπως είναι γνωστό, είχε διαγνωστεί πέρυσι με αφασία και για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική. Έκτοτε η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανακοίνωση από την οικογένειά του, σύμφωνα με την οποία ο χολιγουντιανός ηθοποιός πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια / Φωτογραφία: AP

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η νοητική του παρακμή, είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν αποσυρθεί και συγκεκριμένα τρία χρόνια νωρίτερα. Μέσα στο διάστημα αυτό είχε λάβει μέρος σε συνολικά 22 ταινίες δράσης. Αυτόπτες μάρτυρες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν ότι ο 67χρονος ηθοποιός δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στους ρόλους του, βάζοντας σε κίνδυνο τους γύρω του.

Πηγές αναφέρουν πως σε αρκετά γυρίσματα, αναγκάζονταν να δουλέψει φορώντας ακουστικό, ώστε να έχει κάποιον να του υπαγορεύει τις ατάκες του. Επιπλέον, στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, ο μάνατζέρ του όριζε πως τα γυρίσματα θα έπρεπε να διαρκούν δύο ημέρες, κατά τις οποίες, ο ηθοποιός θα δούλευε μόνο 4 ώρες, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Bruce Willis 'misfired guns on Hard Kill movie set in 2020 and asked crew what he was doing during' https://t.co/dE8jkSrWBI