Κιάρα Φεράνι: Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα - Τα μηνύματα που έστειλε

Η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι, έκανε συμβολικές εμφανίσεις στο 73ο Φεστιβάλ στο Σαν Ρέμο, οι οποίες έχουν γίνει viral σε όλο τον πλανήτη!

Η Κιάρα ήταν μία από τους οικοδεσπότες του μουσικού φεστιβάλ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας και κρίνει ποιο ιταλικό τραγούδι θα διαγωνιστεί στην Eurovision.

Eίναι επίσης το φεστιβάλ το οποίο έδωσε την έμπνευση για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, Maria Grazia Chiuri, η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer έθιξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: τη γυναικεία ενδυνάμωση και την καταδίκη της βίας κατά των γυναικών. Κάθε της λουκ αποτέλεσε μια ηχηρή δήλωση.

Κιάρα Φεράνι: Το «γυμνό φόρεμα» - Πόζαρει κρατώντας το μήλο του Αδάμ

Δεν ήταν το πρώτο φόρεμα που φόρεσε στη σκηνή, αλλά ήταν το πιο πολυσυζητημένο. Η Κιάρα Φεράνι έκλεψε τις εντυπώσεις με αυτό το φόρεμα, που σχεδίασε η Μαρία Γκράτσια Κιουρί σε στενή συνεργασία μαζί της.

Πρόκειται για ένα γυαλιστερό τούλινο ύφασμα με φόδρα που δημιουργεί την αίσθηση του γυμνού σχεδιάζοντας στο σώμα της Φεράνι το στήθος, τον αφαλό και τις σκιές της.

Ο στόχος; Να αντιμετωπιστεί με φυσικό τρόπο και «να απελευθερωθεί από την ντροπή που πάντα επιβαλλόταν σε όλους, ξεκινώντας από την Εύα, την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που αναγκάστηκε να την αισθανθεί», όπως εξηγούν οι δημιουργοί.

Η Maria Grazia Chiuri είναι μια σχεδιάστρια που επαναφέρει στο προσκήνιο διαρκώς το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης μέσα από τις συλλογές της για τον γαλλικό οίκο. Είναι η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο τιμόνι του οίκου το 2016, ύστερα από 69 χρόνια ανδροκρατίας. Τα μπλουζάκια «We Should All Be Feminist», εμπνευσμένα από την πολιτική έκθεση της Chimamanda Ngozi Adichie, από το ντεμπούτο της Chiuri, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2017, έχουν γραφτεί στην ιστορία της μόδας.

Η Κιάρα Φεράνι συνδύασε τέλεια τους δύο τομείς στους οποίους εργάζεται: τη μόδα και την επικοινωνία. Τα ένωσε στα ρούχα της, το καθένα με ένα συγκεκριμένο μήνυμα που αφορά την ίδια, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ντροπή, το μίσος, ο αγώνας κατά του σεξισμού.

Τα ρούχα που φόρεσε η Κιάρα Φεράνι την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ ήταν όλα με την υπογραφή του Dior, αλλά φτιαγμένα με τη συμβολή της ίδιας της Φεράνι και του στυλίστα Fabio Maria Damato.

«Όταν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τις εμφανίσεις για τις δύο βραδιές στο Sanremo, καταλάβαμε αμέσως ότι δε θέλαμε ρούχα μόνο και μόνο επειδή θα είναι εκκεντρικά ή όμορφα, αλλά νιώσαμε την ανάγκη να μεταφέρουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στην πιο δημοφιλή σκηνή της Ιταλίας μέσω της μόδας», εξήγησε στο προφίλ της η Κιάρα Φεράνι, όπου ανέλυσε τι ήθελε να μεταφέρει με το καθένα από αυτά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media