Γνωστή τραγουδίστρια: «Τα διαζύγια μου δεν τα θεωρώ προσωπικές αποτυχίες»

Αν μετάνιωσε που δεν έμεινε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '80, αποκάλυψε η Μαντώ στην εκπομπή Ελένη, ενώ δε θα έλεγε όχι σε μια δεύτερη συμμετοχή στην Eurovision.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον εαυτό της ως σπιτόγατα, καθώς το σπίτι της την ισορροπεί και την κάνει να αγαλλιάζει. Μένει μαζί με τα δύο της παιδιά, τα οποία έχει ελεύθερα, αλλά ταυτόχρονα είναι από πάνω τους.

Η Μαντώ έχει δύο διαζύγια και δύο παιδιά... της παντρειάς!

Η Μαντώ αποκάλυψε πως οι γονείς της την ήθελαν δικηγόρο και όχι τραγουδίστρια, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο που έμενε στην Αμερική: «Δεν ξέρω εάν παρέμενα στην Αμερική, αν θα έκανα την αντίστοιχη καριέρα που έκανα εδώ. Δε μετάνιωσα που δεν έμεινα στην Αμερική. Η χώρα μου φέρθηκε πάρα πολύ γενναιόδωρα. Η Αμερική ήταν σχολείο, έκανα κάποιες διεθνείς κυκλοφορίες ως συνθέτης κι έγραψα στην Τζέσικα Σίμπσον».

«Βαριέμαι εύκολα και στην προσωπική μου ζωή. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχω στο σπίτι τα παιδιά μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάποιο σύντροφο», δήλωσε για την προσωπική της ζωή. «Τα διαζύγιά μου δεν τα θεωρώ προσωπικές αποτυχίες, αλλά σαν ένα πολύ ωραίο διάστημα στη ζωή μου. Έμαθα πολλά πράγματα από τους συντρόφους μου, εξελίχθηκα κι έχω άριστες σχέσεις με όλους», πρόσθεσε. Η Μαντώ παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές και έχει δύο παιδιά.

Η Μαντώ έχει μια τεράστια καριέρα από τα μέσα της δεκαετίας του '80 μέχρι σήμερα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αφορμή τη συμμετοχή της Χαρούλας Αλεξίου στο Maestro, δήλωσε ότι θα της άρεσε να παίξει σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ, ενώ δε θα έλεγε όχι σε κάποια πρόταση για να πάει ξανά στην Eurovision. Η Μαντώ είχε λάβει μέρος στη Eurovision στη Ρίγα της Λετονίας το 2003 με το τραγούδι Never Let You Go και είχε έρθει στη 17η θέση. Τη δεκαετία του '90 ήταν πασίγνωστη με επιτυχίες όπως το Αγκαλίτσες και Φιλάκια και το Εμείς που ερμήνευε με τον Αντώνη Ρέμο.

«Δεν τον φοβάμαι το χρόνο, μου αρέσει που μεγαλώνω», κατέληξε η Μαντώ στα 56 τώρα χρόνια.

