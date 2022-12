Λάουρα Νάργες: Τα πρώτα Χριστούγεννα αγκαλιά με τον γιο της

Τα πιο μαγικά και αγαπησιάρικα Χριστούγεννα ετοιμάζεται να περάσει φέτος η Λάουρα Νάργες, καθώς πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο αυτό το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτα της με τον Χρήστο Σαντικάι.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός είδε τη ζωή της να αλλάζει ολοκληρωτικά προς το καλύτερο, καθώς ο έρωτας με τον Χρήστο Σαντικάι εξελίχθηκε σε μία όμορφη σχέση, από την οποία άμεσα πρόεκυψε ο μονάκριβος γιος τους. Το μεσημέρι της Κυριακής, λοιπόν, η Λάουρα Νάργες ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία νέα Χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με το μωρό της, κρατώντας στην αγκαλιά της το μωράκι.

«It’s the most wonderful time of my life» έγραψε στη λεζάντα, δηλώνοντας έτοιμη για τα πιο γλυκά Χριστούγεννα!

