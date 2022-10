Διάσημα τραγούδια για χωρισμούς και οι πραγματικές ιστορίες πίσω από αυτά

Αληθινές ιστορίες πίσω από χωρισμούς που έγιναν διάσημα τραγούδια / Φωτογραφίες AP

Δεν είμαστε μόνο εμείς οι... κοινοί θνητοί που όταν χωρίζουμε ακούμε διάσημες μπαλάντες και αναπολούμε τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε με το πρώην έταιρό μας ήμισι! Και οι διάσημοι καλλιτέχνες πληγώνονται, με τη διαφορά ότι εκείνοι βρίσκουν έναν πιο δημιουργικό τρόπο να εκφράζουν τον... πόνο τους: τραγουδώντας γι' αυτόν.

Κάπως έτσι έχουν βγει τα μεγαλύτερα hits των εποχών, τα οποία έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και εμάς μας συντροφεύουν στις δύσκολες στιγμές μας. Ποιες αληθινές ιστορίες κρύβονται, όμως, από γνωστά τραγούδια, τα οποία έγιναν και τεράστιες επιτυχίες; Ποιοι τα τραγούδισαν και σε ποιους τα αφιέρωσαν;

Σας παραθέτουμε κάποια από αυτα:

You Give Love a Bad Name - Jon Bon Jovi

Μία τεράστια επιτυχία που ακόμα παίζεται σε αμέτρητα clubs με τους θαμώνες τους να χορεύουν ρυθμικά, είναι αυτή των Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ο διάσημος front man προτού γνωρίσει την επί 32 χρόνια σύζυγό του, με την οποία είναι ακόμα και σήμερα ευτυχισμένος, είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι στην Diane Lane, η οποία έπειτα από 5 μήνες σχέσης με τον τραγουδιστή πιάστηκε στα... πράσα να διασκεδάζει με τον φίλο του Bon Jovi, και μέλος του γκρουπ, Richie Sambora, και κάπως έτσι τελειώσε η σχέση τους.

Million Reasons - Lady Gaga

Η αγαπημένη Lady Gaga αν και αρκετά αντισυμβατική, έχει πληγωθεί και εκείνη από παλιές σχέσεις της. Έτσι τραγούδησε πως υπάρχουν ένα εκατομμύρια λόγοι να χωρίσουν, όμως ένας καλός για να την κάνει να μείνει. Αν και ποτέ δεν είπε δημόσια ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στον τότε αγαπημένο της, Taylor Kinney, σε μία συνέντευξή της δήλωσε ότι: «Εύχομαι αυτό το τραγούδι να βοηθήσει τους άνδρες να καταλάβουν πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει ένας έρωτας», ενθαρρύνοντάς τους να δείχνουν περισσότερο την αγάπη τους.

Wrecking Ball - Miley Cyrus

Κάπως έτσι ένιωσε η Miley Cyrus όταν χώρισε για πρώτη φορά από τον σύντροφό της, Liam Hemsworth: Σαν μία τεράστια σφαίρα κατεδάφισης να γκρέμιζε τα πάντα γύρω της. Με το Wrecking Ball, το 2017, το οποίο σημείωσε απίστευτη επιτυχία, παραδέχτηκε πως ήταν η μοναδική σχέση στη ζωή της που ήταν αληθινή. Το ζευγάρι έναν χρόνο αργότερα επανασυνδέθηκε και παντρεύτηκε, παρόλα αυτά χώρισαν ξανά έπειτα από κάποιους μήνες έγγαμου βίου.

So What - Pink

Με αυτό το δυναμικό, και όχι λυπηρό σε μουσική, κομμάτι η Pink θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά της όταν χώρισε από Carey Hart. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, πρωταγωνιστούν μαζί, ενώ έχουν χωρίσει. Εν τέλει, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του, κάνοντας μια ακόμη προσπάθεια που αποδείχθηκε επιτυχημένη.

Cry Me A River - Justin Timberlake

Η σχέση του Justin Timberlake με την Britney Spears στιγμάτισε τα τέλη των 90s, με τον Timberlake να δηλώνει πληγωμένος μέσα από τον τραγούδι του ύστερα από τον χωρισμό του με την τραγουδίστρια, υπονοώντας ότι η καλή του τον είχε απατήσει, κάτι που δεν παραδέχτηκε ποτέ η Spears.

Don't Speak - No Doubt

Ένα από τα πιο μεγάλα hits σε ό,τι αφορά τα τραγούδια χωρισμού, είναι αυτό που έγραψε η Gwen Stefani για τον σύντροφό της και μέλος του γκρουπ τους, Tony Kanal, αφιερώνοντάς του το «μη μιλάς».

Always on my mind - Elvis Presley

Ο χωρισμός του από την Priscilla δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση για κανέναν από τους δύο, γι'αυτό η μπαλάντα Always on my mind στην οποία αφιέρωνε στην πρώην σύζυγό του τα πιο τρυφερά λόγια, εξέφραζε όλα όσα είχε μετανιώσει μετά το διαζύγιό τους. Η ίδια η Priscilla είχε δηλώσει: «Το τραγούδι σήμαινε πολλά για εμένα. Αυτές ήταν κάποιες ιδιωτικές μας στιγμές. Προσπαθούσαμε να κάνουμε τη σχέση μας να λειτουργήσει και ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας».

