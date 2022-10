Queen: Κυκλοφόρησαν ένα «άγνωστο» τραγούδι του Freddie Mercury από το 1988

Ακούστε το «Face It Alone» των Queen με τον Freddie Mercury

Μία έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές των Queen, καθώς ανακάλυψαν ένα τραγούδι, το οποίο και είχαν ηχογραφήσει με τον Freddie Mercury, το 1988.

Το συγκρότημα είχε ξεχάσει την ηχογράφηση, αλλά «έπεσε» επάνω της όταν επέστρεψε στα sessions στο πλαίσιο επανέκδοσης του άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου.

To «Face it Alone» έκανε πρεμιέρα χθες, στη ραδιοφωνική εκπομπή του Ken Bruce στο BBC Radio 2. Πρόκειται για ένα από τα έξι ακυκλοφόρητα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο box set του «The Miracle»- του προτελευταίου άλμπουμ των Queen- στα τέσσερα από τα οποία ο Freddie Mercury «βρίσκεται» στα φωνητικά.

Οι Queen δημοσιοποίησαν ένα «άγνωστο» τραγούδι του Freddie Mercury/ φωτογραφία AP

«Βρήκαμε ένα μικρό διαμάντι από τον Freddie, που κάπως το είχαμε ξεχάσει», ανέφερε ο ντράμερ Roger Taylor, το περασμένο καλοκαίρι όταν μίλησαν γι’ αυτή την ανακάλυψη.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε ηχογραφήσει το «Face it Alone» κατά τη διάρκεια των σέσιον για το άλμπουμ «The Miracle» (1989). Εκείνη την περίοδο ο Mercury είχε διαγνωστεί με HIV, ωστόσο δεν το είχε δημοσιοποιήσει. Σε μια δυνατή και παθιασμένη ερμηνεία ο θρυλικός τραγουδιστής φαίνεται να αναφέρεται στην επιδεινωμένη κατάσταση της υγείας του καθώς επαναλαμβάνει στο refrain «In the end / You have to face it all alone («Στο τέλος / Πρέπει να το αντιμετωπίσεις μόνος)».

Αρχικά, ο κιθαρίστας Brian May πίστευε ότι η ηχογράφηση δεν μπορούσε να σωθεί, αλλά οι ειδικοί του απέδειξαν ότι έκανε λάθος.

«Ήταν κάπως κρυμμένο σε κοινή θέα. Το κοιτάξαμε πολλές φορές και σκεφτήκαμε, όχι, δεν μπορούμε πραγματικά να το σώσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, πήγαμε ξανά εκεί και η υπέροχη ομάδα των τεχνικών μας είπε, "Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε αυτό". Είναι σαν να ράβουμε κομμάτια μεταξύ τους... αλλά είναι όμορφο, είναι συγκινητικό».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media